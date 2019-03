Óscar Hernández: “El Trailwalker és un format molt diferent i emocional”

Girona acollirà el 6 i 7 d’abril la novena edició de l’Oxfam Intermón Trailwalker, una marxa solidària que recapta donatius amb els quals Oxfam Intermón té com a objectiu proveir d’aigua potable perquè més persones puguin tenir una vida digna.

Què és l’Oxfam Intermón Trailwalker?

És un repte esportiu que consisteix en caminar 100 quilòmetres en un temps màxim de 32 hores. Els equips, que estan formats per quatre corredors i dues persones de suport, han de recaptar un mínim de 1.500 euros, un donatiu que Intermón destina a diferents projectes. El repte d’aquest any és proporcionar aigua neta i segura a unes 115.000 persones. Així aconseguim que no tinguin malalties i que puguin dedicar el temps que necessiten per buscar aigua a altres coses.

Aquest any hi ha la novetat de fer només 50 quilòmetres.

Sí, hem volgut acostar la possibilitat de completar l’experiència a les persones que potser veuen els 100 quilòmetres com un repte massa exagerat. El recorregut, de fet, es pot fer caminant. En el cas dels 50 quilòmetres, la prova comença a Celrà i no a Olot. El tram final és igual per a les dues distàncies.

Quines característiques té?

El Trailwalker és un format molt diferent i emocional. El concepte és semblant al d’una cursa, però és una marxa. Els equips han de començar i acabar junts. L’experiència és intensa i requereix una gran dosi de col·laboració. L’arribada és un dels moments més emocionants. Quan veus l’esforç de la gent amb els peus inflats que arriba plorant t’adones que el projecte funciona. La gent valora molt positivament l’experiència i un 30% repeteix. La seguretat és una prioritat per a nosaltres i intentem tenir el participant molt cuidat. Els punts de control tenen avituallament i diferents serveis per tenir cursa dels marxadors. Tenim 325 voluntaris dels diferents municipis pels quals passa la prova repartits pel recorregut.

En temps de coaching i team building , quin és el nivell d’implicació de les empreses?

El 60% dels equips són d’empresa. És una eina de team building brutal. Hi ha gent que té una relació d’hola i adeu amb els companys de feina i aquesta experiència ho canvia tot. Les empreses estan apostant molt per formar equips forts i aquesta és una bona manera de provocar-ho. L’Oxfam Intermón Trailwalker té la part emocional, el repte, la recaptació, els valors, el treball en equip... El repte comença uns mesos abans, quan la gent planifica el recorregut i busca fórmules per recaptar els diners. La gent que no fa esport s’ha de preparar abans, i això també obre un nou ventall de sinergies entre els participants. El repte no és individual sinó col·lectiu.

Com s’ho fa la gent per aconseguir aquests 1.500 euros?

Els participants organitzen desdejunis solidaris, concerts o venda de samarretes per recaptar diners i explicar la feina que fa Oxfam. Tenim un proveïdor que col·labora amb nosaltres i ens produeix marxandatge a preu de cost i així els participants poden aconseguir un retorn més gran. El símil que utilitzem és: caminem nosaltres perquè elles no hagin de fer-ho, en referència a les dones que han de caminar durant hores per buscar aigua.

¿Amb quin objectiu es va crear la marxa?

El Trailwalker va néixer de l’exèrcit de Gurkha, un poble del Nepal que feia aquest entrenament de 100 quilòmetres amb un objectiu solidari. El projecte va passar a Hong Kong i la resta d’afiliats vam veure que era una idea que complia dues parts, la recaptació de fons i la sensibilització. Al final aconsegueixes tenir un grapat de gent que t’està fent de preceptora d’Oxfam.

El recorregut és un dels grans atractius de la prova.

La sortida, que es fa a Olot, és molt emocionant. La Via Verda de Girona és preciosa i, a més, està adaptada per a persones que van en cadira de rodes. El paisatge és preciós. El recorregut és fàcil, molt pla. L’època de l’any és molt bona i la temperatura acostuma a ser agradable.

¿Els ritmes dels participants són molt diferents?

Hi ha objectius molt diferents entre els participants i cadascú s’organitza el temps a la seva manera. Els primers completen el recorregut en poc més de nou hores. Els últims equips, en canvi, necessiten les 32 hores per acabar. Més del 94% dels participants completen el Trailwalker.