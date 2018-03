Òscar Perarnau: "Hem de buscar que l'afició reconegui l'esforç i compromís que l'equip dona en cada partit"

El director general esportiu de l'Espanyol, Òscar Perarnau, ha detallat als mitjans del club com funciona l'àrea esportiva que coordina. "Sabem que el progrés del club depèn en gran part del vessant esportiu, per això treballem amb molta dedicació per apropar-nos a l'Espanyol que tots somiem", ha comentat l'ex director esportiu, que ara coordina les diferents àrees esportives de l'entitat: els equips professionals, la secretaria tècnica, el futbol femení, el futbol base, les escoles i acadèmies i els serveis mèdics.

Perarnau ha apuntat que la direcció general esportiva "té una identitat pròpia", i que els sis departaments que la conformen "es complementen i són transversals, amb les seves línies d'actuació. Revisem el dia a dia de cada departament i revisem i gestionem". Sobre com considera que funciona el primer equip, ha defensat el valor del planter com a element fonamental, però no únic: "Com a club, pensem que tenim una molt bona base de jugadors, sempre oberts a millorar-los. Som un club de planter, i els que hi hem sigut estem impregnats d'aquest ADN. Tenim una identificació molt bona amb la gent de la casa". En aquest sentit, Perarnau creu que un dels objectius és millorar la connexió amb l'afició: "Hem de buscar que la gent reconegui al 100% l'esforç i compromís que l'equip dona en cada partit, a casa o fora, en adversitats o en qualsevol situació. Volem buscar el punt d'ambició que ens faci trobar millors resultats".

També ha destacat les millores que han aportat a la secció femenina: "L'Espanyol és de tots i totes. Se li dona tota la importància al futbol femení. Se'ls ha dotat de més recursos humans i materials, té una metodologia molt clara que ens ajudi o apropi a tenir el paper rellevant que teníem".