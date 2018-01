Ousmane Dembélé s’ho pren amb filosofia

Ousmane Dembélé va ser la novetat més destacada en l’onze del Barça per jugar contra el Llevant. L’extrem francès, que ja havia tingut minuts a la Copa contra el Celta, dijous passat, tornava finalment a la titularitat després d’una lesió que l’havia deixat gairebé quatre mesos sense jugar. I el jove futbolista hi va posar totes les ganes del món, però va evidenciar que encara necessita més rodatge abans de consolidar-se entre els millors.

Dembélé, descarat, no va tenir problemes a provar l’un contra un ni a moure’s pel camp, tot i que poques vegades amb èxit. Amb un posat atlètic i amb molta rapidesa, intentava anar-se’n dels rivals al mateix temps que rebia constantment instruccions dels seus companys, especialment de Leo Messi, que l’alliçonava sobre la gespa del Camp Nou. “A Dembélé l’he vist bé -comentava l’entrenador, Ernesto Valverde-. Ara s’ha d’enfrontar a la competició, al ritme, al xoc, a la disputa de la pilota. L’he vist bé quan encarava, amb aquesta velocitat i facilitat per anar-se’n del rival que pot aportar-nos moltes coses”. El Txingurri, que va haver de frenar el futbolista al desembre quan tenia entre cella i cella recuperar-se per al clàssic al Bernabéu, ha volgut premiar-lo amb minuts i protagonisme aquest començament del 2018. A Vigo, suplent, va jugar-ne una vintena i ahir va estar-se més d’una hora al terreny de joc.

“Ja vaig jugar una mica contra el Celta i també m’ha fet molta il·lusió tornar a l’estadi com a titular. De totes maneres, soc conscient que encara em falta una mica per estar al meu millor nivell i he de continuar treballant per aconseguir-ho”, comentava Dembélé als micròfons de Barça TV.

Va alternar la banda dreta i l’esquerra i va mostrar-se més valent a mesura que passaven els minuts i guanyava confiança. “En tres mesos he après perfectament la filosofia de l’equip”, afegia l’extrem, explicant que, durant la lesió, l’aspecte més “difícil” va ser “mantenir la concentració” per complir amb els terminis de la recuperació. “He tingut molta paciència i ara cal adaptar-se de mica en mica a l’equip”.

En canvi, qui va sobrat d’adaptació és Luis Suárez, golejador contra el Llevant després de rematar una magnífica assistència de Sergi Roberto. Amb aquest gol, el davanter uruguaià ja en suma 132 amb el Barça. Tot i que només fa tres anys i mig que és al club -va fitxar procedent del Liverpool el 2014-, ja és el setè màxim golejador de l’entitat, superant els 131 gols de Samuel Eto’o.

Després d’un començament de temporada irregular, Suárez ha recuperat la forma física i torna a aliar-se amb el gol. El repte següent serà igualar les 143 dianes de Paulino Alcántara. La llista l’encapçala Leo Messi, autor de 527 gols vestit de blaugrana, comptant el que va fer ahir contra el Llevant i que va servir per obrir el marcador.