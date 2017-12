El director esportiu del PSG: "Quant va pagar el Barça per Neymar? Al PSG fem les coses legalment"

El director esportiu del PSG, Antero Henrique, ha parlat sobre el fitxatge de Neymar pel club francès, en una entrevista al diari 'Le Parisien'. El portuguès s'ha defensat de les crítiques atacant el president de la Lliga, Javier Tebas, i la junta directiva del Barça: "Ens han criticat molt pel traspàs de Neymar. Però ningú ens explica com el Barça va comprar-lo el 2013. Quant va pagar en realitat el Barça per Neymar el 2013? Al PSG fem les coses legalment, pagant les clàusules de rescissió", ha afirmat.

Henrique ha manifestat que l'equip parisenc no està preocupat per una possible sanció de la UEFA per incompliment de les normes del 'fair play' financer: "sabem el que hem de fer. Però mai parlaré de les transferències abans de l'obertura del mercat. El que puc dir és que el PSG té jugadors que estan entre els millors del món en les seves posicions i, per tant, podríem dir que el mercat vindrà a nosaltres".

Sobre l'emparellament amb el Reial Madrid en els vuitens de final de la Champions, Henrique ha reconegut que "no és un bon sorteig" i ha demanat que l'àrbitre "no influeixi" com va fer-ho en l'eliminatòria que l'any passat va enfrontar els blancs contra el Bayern Munic.