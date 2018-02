El PSG busca traduir al camp el seu domini sobre el mercat

El Reial Madrid rep aquest vespre (20.45 h, BeIN Sports) la visita del París Saint-Germain al Santiago Bernabéu, en el partit d’anada dels vuitens de final de la Champions. Eliminats de la Copa del Rei en mans del sorprenent Leganés i a 17 punts del Barça a la Lliga, els de Zinedine Zidane afronten la màxima competició continental com la salvació d’una temporada que fins ara no ha complert les expectatives generades a l’estiu a la capital de l’Estat.

Davant dels blancs, el nou PSG de Neymar. Aquesta temporada, els parisencs aspiren a pispar al Reial Madrid l’hegemonia a la Champions, un domini que des de fa uns anys ja van conquerir al mercat, on el club presidit per Florentino Pérez s’havia mostrat gairebé imbatible en les últimes dècades. Segons un estudi de l’observatori CIES de futbol, l’equip francès, propietat del fons d’inversió qatarià Qatar Investment Authority, té la segona plantilla més cara d’Europa, amb un cost acumulat de 805 milions d’euros. Una xifra situada només per darrere de la del Manchester City de Guardiola, també finançat amb diners provinents de la indústria del petroli. Cal baixar fins a la sisena posició del rànquing per trobar el Reial Madrid, que va gastar-se 497 milions d’euros a configurar l’actual plantilla.

L’últim estiu l’equip francès necessitava un rentat de cara, després del 6-1 al Camp Nou que els va deixar fora d’Europa. Per oblidar aquesta desfeta, el xeic Nasser al-Khelaifi, president de l’entitat, va fer esclatar el mercat futbolístic. Amb una inversió rècord de 418 milions d’euros en un sol mercat, el PSG va reforçar-se amb dues de les peces més cobejades: Kylian Mbappé, l’adolescent francès que havia enlluernat al Mònaco i pel qual pagarà l’estiu vinent una xifra que fregaria els 180 milions d’euros i, sobretot, Neymar Jr., l’estrella del Barça pel qual va abonar la quantitat rècord de 222 milions. Per acabar de consolidar la plantilla, l’equip d’Emery també va incorporar l’exblaugrana Dani Alves i el lateral Yuri Berchiche.

Per la seva banda, el Madrid ja fa uns anys que es mira el mercat amb discreció. Aquest estiu Florentino Pérez només ha fitxat el lateral francès Theo Hernández, per 30 milions, i el migcampista format al Betis Dani Ceballos, per una quantitat lleugerament superior als 16,5. A més, ha recuperat Vallejo, Llorente i Borja Mayoral de les seves cessions. Són xifres allunyades de les del PSG i un perfil de futbolistes també diferent: talent jove pensant en el futur, contra grans estrelles mediàtiques, que eren l’hàbitat del Bernabéu.

A més, els blancs són el gran club d’Europa que menys fa jugar els fitxatges d’aquesta temporada. De fet, cap de les incorporacions de l’equip de Zidane ha disputat més del 20% dels minuts disponibles. En canvi, al PSG, les cares noves s’han tornat indiscutibles: Neymar ha disputat el 82% dels minuts possibles i Mbappé el 81%.

A París, Neymar Jr. ha trobat el protagonisme absolut que li faltava a Barcelona, on havia de compartir focus amb Messi. El brasiler exerceix una influència en el joc del seu equip comparable a la del 10 del Barça: ha participat en 44 gols, marcant-ne 28 i repartint 16 assistències, uns registres superiors als de l’astre argentí, que ha intervingut en 41 gols, en 27 com a golejador i 14 com a assistent. Amb aquests números, no semblen estranys els cants de sirena que està rebent des de Madrid.

Però Neymar Jr. no és l’única arma del PSG en atac. La davantera parisenca la completen el jove francès Kylian Mbappé i el davanter uruguaià Edinson Cavani. Entre tots tres han sumat 16 dels 25 gols aconseguits per l’equip d’Unai Emery a la fase de grups de la Champions, rècord absolut en aquesta fase de la competició. A més, el charrúa és el davanter d’Europa amb millor eficiència golejadora aquesta temporada, amb un gol cada 77 minuts. Ara bé, a la màxima competició europea, l’honor de màxim golejador està reservat per al madridista Cristiano Ronaldo. El portuguès, que s’ha convertit en els últims anys en un autèntic especialista a Europa, acumula 9 gols en només 6 partits aquest curs. Uns números que contrasten amb el mal moment que viu el madridista a la Lliga, on només ha anotat 11 dianes en 18 duels disputats. “És un Reial Madrid contra PSG, no un Cristiano contra Neymar”, reivindicava ahir Zidane en roda de premsa. El tècnic blanc, que no va donar cap pista sobre l’alineació o el pla de partit, nega que senti pressió extra perquè se l’avaluarà en relació a la Champions i veu l’eliminatòria “al 50-50”.