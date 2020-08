El PSG goleja i arriba a la final de la Champions (0-3)

El París Saint-Germain disputarà la final de la Lliga de Campions per primera vegada a la història després de golejar ahir el Leipzig (0-3) per la via ràpida. Va ser una classificació de força, que va demostrar les possibilitats d’un equip que aquesta temporada sembla haver trobat la tecla guanyadora després d’anys de modificacions del projecte, inversions milionàries i l’adaptació de les seves grans estrelles. Els francesos van guanyar perquè van saber minimitzar l’estil del Leipzig, que per primera vegada en el tram final de la competició continental va mostrar la seva condició de rookie amb marge per arribar al nivell dels grans favorits. Signar una victòria tan rodona a les semifinals és un avís a navegants directe al Bayern, principal favorit en la segona semifinal que es disputa avui amb el Lió (21.00 h, Movistar+).

L’entrada a l’onze d’Ángel Di María, sancionat a quarts, va ser clau per reactivar el mig del camp, amb contenció i capacitat per nodrir de pilotes Neymar i Kylian Mbappé. Si els tenors afinen la seva sisena marxa, el PSG compra números per aixecar la seva primera Champions. Ahir no va necessitar la seva pólvora. Marquinhos, Di María i Bernat van ser els especialistes per resoldre l’eliminatòria a l’equador del segon temps, amb Marco Verratti rodant-se de cara a la final. Thomas Tuchel prepara des d’ara mateix l’últim capítol.