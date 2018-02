El PSG juga a despistar amb la lesió de Neymar set dies abans de rebre el Madrid

Tan bon punt Neymar va caure a la gespa del Parc dels Prínceps de París van saltar totes les alarmes al París Saint-Germain. La imatge del jugador brasiler sortint en llitera del camp quan falta poc més d'una setmana per al partit de tornada dels vuitens de final de la Champions contra el Reial Madrid posava en dubte la presència de l'exblaugrana en el partit més decisiu de la temporada per als parisencs.

Uns dubtes que des del club francès no han volgut esvair. Les primeres informacions aparegudes a la premsa apuntaven que Neymar ho tindria molt difícil per ser dimarts al decisiu partit de Champions, tot i que públicament l'entrenador dels francesos, Unai Emery, es mostrava optimista: "Sembla que té un esquinç al turmell. Li hem de fer més proves, però si t'he de dir si podrà jugar dimarts contra el Reial Madrid, et dic que sí", va afirmar el tècnic basc en la roda de premsa posterior al partit de la Ligue 1 contra l'Olympique de Marsella, quan es va produir la lesió.

L'endemà de la lesió, els serveis mèdics del PSG es van limitar a emetre un comunicat on s'informava que Neymar pateix un esquinç extern al turmell dret i una fissura al cinquè metatarsià del mateix peu, sense especificar cap termini possible de recuperació.

A França, el diari 'L'Équipe' manté oberta la possibilitat que Neymar jugui contra el Madrid. El rotatiu apunta que en l'entorn del jugador es té la sensació que la lesió és "menor" del que s'esperava. Ara bé, en cap cas des d'aquest mateix entorn es vol confirmar la presència del brasiler contra el conjunt blanc: "Encara hem de ser pacients i saber-ne una mica més".

D'altra banda, el panorama al Brasil és ben diferent. El diari 'Globoesporte' explica que Neymar ha decidit passar pel quiròfan per operar-se de la fissura que pateix al cinquè metatarsià del peu dret. Segons aquesta informació, l'exblaugrana es perdria els pròxims 2 mesos de competició i no reapareixeria fins al maig. D'aquesta manera, Neymar arribaria totalment recuperat a la pròxima Copa del Món de seleccions, que es disputarà al juny a Rússia.