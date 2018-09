El PSV goleja abans de jugar al Camp Nou (0-7)

Just abans de jugar al Camp Nou dimarts, el PSV Eindhoven ha golejat al camp de l'ADO de l'Haia per 0-7. L'equip entrenat per Mark Van Bommel lidera la lliga holandesa amb 15 punts de 15, davant de l'Ajax.

El mexicà Hirving Lozano ha fet el primer gol als 19 minuts de joc, i el davanter Luuk De Jong ha fet el 0-2 just abans del descans amb assistència de l'espanyol Angeliño.

A la segona part, el PSV no ha tingut pietat del rival, amb els gols de l'uruguaià Gaston Pereiro, un segon de Lozano i un cinquè del també mexicà Erick Gutiérrez, que debutava amb el PSV després de ser fitxat del Pachuca. El sisè gol ha sigut obra de Steven Bergwijn, i l'últim, també de Pereiro, de penal.