Pablo Machín: “Aquest punt ha de servir per valorar tot el que hem aconseguit”

El Girona ha vist tallada la sèrie de sis victòries consecutives a Montilivi a causa de l’empat contra el Llevant (1-1). “Aquest punt ha de servir per valorar tot el que hem aconseguit, portàvem sis victòries seguides a casa sense encaixar cap gol, fent les coses massa fàcils. A Primera, les diferències són petites i tothom busca el límit per aconseguir petits avantatges” ha resumit Pablo Machín. Pocs cops s’ha vist al Girona tan incòmode com avui, amb l’afegit de la superioritat física d’un Llevant que ha anat de menys a més al llarg dels 90 minuts. “La sensació és que, dels partits que he vist del Llevant, avui han jugat el millor, competint amb la personalitat i la confiança que tenen ara mateix, això els fa jugar i entendre els espais”. El tècnic sorià ha definit el punt com a “molt valuós”. “No estem acostumats a tenir set jugadors viatjant entre setmana amb les seves seleccions però no hem de buscar excuses. Tot el que sigui sumar és meritori per un equip com nosaltres, buscàvem guanyar i al davant hem tingut un dels millors equips que ha passat per Montilivi. Ens hem avançat i hem tingut el segon per segellar el partit i ho hem pagat car. Fins i tot podíem haver perdut així que el considero just”.

Machín ha donat més mèrits als llevantins que no demèrits als seus homes. “Depèn de com mirem les coses, creurem que les hem fet bé o no. Sabíem que els seus davanters busquen l’esquena dels defensors rivals i, tot i això, hem avançat les línies com fem sempre. Analitzarem l’acció del gol, com fem amb moltes altres”. Preguntat pel rendiment d’Aday, que tornava a l’equip titular, ha respost: “Ha fet un bon partit, el seu rendiment no és cap novetat. És molt difícil que, en el carril, algú jugui de forma habitual. És una posició molt exigent, queda molta Lliga i necessitarem l’ajuda de tots”. El tècnic del Girona ha reconegut quedar bocabadat amb el gol de Grànell. “Àlex no marca gols, fa golassos. A mesura que ha anat progressant, ha adquirit la confiança per intentar coses. Ha demostrat ser molt madur perquè s’ha adaptat bé a les diferents situacions, sent un autèntic capità”.

El Girona ha estat incapaç de vèncer en la represa de les cinc aturades que hi ha hagut durant el campionat, amb un balanç de dos empats i tres derrotes. “No sé si és una coincidència però és cert que si s’ha produït. Alguna cosa passa però no és justificable per un joc amb menys qualitat, el resultat no ha estat favorable però res més, no cal donar-hi voltes”. A falta de vuit jornades per acabar la Lliga, el Girona retalla un punt al Sevilla, que juga avui contra el Barça. “Entrem en una fase on tothom es juga moltes coses i els errors són difícils de contrarestar. Intentarem continuar en la mateixa línia, posant l’èmfasi en lluitar, per mèrits propis, per entrar a Europa. No esperem punxades de ningú tot i que aquestes ajuden”. Sempre, sense exigències innecessàries. “No tenim l’obligació d’anar a Europa, aquest empat no ens deixa en pitjor situació. Ens hem marcat un repte ambiciós i confio a continuar donant un gran rendiment. Els rivals contra els quals juguem si tenen aquesta exigència, nosaltres només els hi volem posar difícil”. Machín ha finalitzat, parlant un cop més sobre el seu futur. “No m’agrada ser el protagonista, totes les temporades que porto al Girona he tingut l’opció de marxar però m’he quedat aquí. Ara mateix és aviat per parlar del meu futur, tothom té molt en joc i fins que no acabi el curs, això no es mourà. Estic implicat amb aquest projecte. Només he parlat de valorar ofertes irrefutables si aquestes arriben, no que marxi ni que la tingui” ha sentenciat.