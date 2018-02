Pablo Machín: “Gaudirem de les nostres possibilitats i si estem encertats...”

La visita del Girona diumenge al Sánchez Pizjuán (12.00 h, BeIN LaLiga) s’ha convertit en una oportunitat per situar-se al llindar de la zona europea. “Com a professionals, hem de ser ambiciosos i si algú no pensa en Europa, ja ens ho fa saber l’entorn. Només penso que com ho haurem d’estar fent perquè se’ns compari amb un rival com el Sevilla. No ens podem igualar a ells però si som capaços de vèncer els passarem, tot i que en el moment que ens relaxem, tornarem a ser un equip al que qualsevol pot derrotar. Viatgem amb la màxima ambició i amb els peus a terra, si no aconseguim sumar que sigui perquè ells hagin estat millors que nosaltres” ha expressat un Pablo Machín que espera la millor versió dels andalusos. “Compten amb una gran plantilla i sembla que Montella té un onze molt definit, tots els futbolistes tenen talent per entrar i fer-ho bé. Disposen de la capacitat de derrotar a tot aquell que se li posi al davant, serà un partit molt difícil però creiem que gaudirem de les nostres possibilitats i si estem encertats...”. L’excel·lent curs que estan protagonitzant els blanc-i-vermells els ha permès ampliar el marge amb el descens fins als 14 punts. “Som els culpables de posar el llistó alt. Un dia pot sonar la flauta però que passi durant tantes jornades demostra que la capacitat existeix. Freguem el nostre sostre de manera constant, només així arribarem a l’objectiu el més aviat possible. Volem deixar escrit la fita de classificar-nos el millor possible, espero que aquest curs es recordi amb la màxima tranquil·litat i que l’afició gaudeixi del trajecte”.

La victòria contra l’Athletic va refermar el procés de maduració dels gironins en el seu primer curs a l’elit. “En tot moment vam tenir el partit controlat. En la primera fase, vam sortir a ratificar el respecte que intuíem que ens tenien, pel canvi de dibuix. A partir d’allà, vam intentar desactivar les seves virtuts i, malgrat no gaudir de molta possessió en alguns moments, el partit estava allà on volíem, generant opcions de crear perill real”. Ziganda va introduir un doble canvi amb l’esperança de canviar el rumb del partit, però el segon no va trigar en arribar. “Quan tornen al model original, vam saber fer el segon en un gol habitual, amb l’ambició com a senyal d’identitat, pujant molts homes a la rematada d’una centrada per la banda. Després, vam saber nadar i desar la roba”.

Timor, Douglas i Alcalá han quedat fora de la llista de convocats mentre que Maffeo serà baixa per acumulació d’amonestacions. “Timor tenia febre, ha passat mala nit i els doctors han dictaminat que té grip mentre que Douglas ha patit una petita ruptura i no està disponible”. Montella no podrà comptar, entre d’altres, amb Banega. “És el seu canalitzador de joc ofensiu, un puntal que ha madurat molt. Però N’Zonzi i el Mudo els han donat més equilibri i encara gaudeixen d’altres alternatives, com Pizarro”.

“Qui competeixi a bon nivell jugarà”

Pablo Machín no creu que hi hagi moltes diferencies respecte al Sevilla que va guanyar a Montilivi (0-1). “Aquell era un equip amb personalitat però podríem haver tret un millor resultat, fallant un penal en el darrer instant. Recordo que es va destapar Muriel, l’autor del gol, que viu un gran moment físic. Amb Montella han tingut un revulsiu i potser, el més diferenciador, és haver definit més un onze tipus. Berizzo rotava més peces, tal com feia al Celta”. Preguntat per la davallada numèrica dels darrers dos mesos, on el conjunt sevillà només ha sumat 5 dels 24 punts en joc, ha respòs: “Els noms són els mateixos que treien els partits a principi de curs, no crec que se’ls hagi oblidat jugar a futbol”. També ha tingut unes paraules per al Choco Lozano, que encara no ha debutat. “Porta molts anys a Espanya i ja sabíem de les seves capacitats, les vam comprovar quan jugava al Tenerife. S’ha d’adaptar als automatismes i al ritme de l’elit. Segur que tindrà l’oportunitat de mostrar-se ben aviat i podrà donar descans als homes que no estiguin al seu millor nivell”. El tècnic sorià no pensa en dosificar als més habituals. “Rotacions? El meu marge és el partit immediat, qui competeixi a bon nivell jugarà i les oportunitats les donarà la competició. És difícil mantenir un nivell com aquest i hem d’estar preparats”.

En les últimes setmanes, el Girona ha renovat Àlex Granell, Alcalá i Aday fins al 2021, i Juanpe per una temporada més. Homes indiscutibles per a Machín. “S’ho han guanyat ells parlant sobre el terreny de joc, només els puc donar minuts. Gaudeixen d’una confiança brutal, el projecte del club ja el coneixem tots. Esperem que això no signifiqui la pèrdua de fam i continuïn a un nivell tan elevat com fins ara” ha finalitzat.