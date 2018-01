Pablo Machín: "Hem exigit la millor versió del València"

"Me'n vaig satisfet per la manera de competir perquè, sobre el paper, podíem esperar la diferència de potencial. Ens hem avançat de seguida i hem exigit la millor versió del València", ha dit Pablo Machín en l'inici del relat post partit de la derrota del Girona a Mestalla. "L'empat ens ha fet mal i hem començat a patir certes superioritats. Al descans volíem corregir alguns errors, però en la primera acció del segon temps ens han penalitzat amb el penal". L'entrenador del Girona ha estat molt crític amb una decisió que ha marcat el camí del partit. "Vull pensar que hem posat moltes dificultats al València, que ha dominat la pilota després del gol, i l'àrbitre s'ha vist molt exigit. S'ha de reconèixer que hi ha una acció rigorosa de Bounou al final del primer temps, però des de la meva posició no la puc veure. Ara bé, el penal de Maffeo, si és que ho és… No podem fer altra cosa que assumir-ho". Malgrat intentar-ho fins al final, l'empat no ha arribat. "Hem tingut ocasions i ens n'anem dolguts. Amb el cap fred ho veurem d'una altra manera. La meva feina és treure la millor versió de tots els jugadors, i ho estic intentant".

El tècnic sorià ha explicat el perquè del seu plantejament inicial sacrificant Borja per Timor. "Preteníem jugar amb dues referències, Portu i Stuani, i protegir el mig del camp per guanyar profunditat al davant i recorregut al darrere. A mesura que passaven els minuts, la superioritat del València no ha significat que tinguessin ocasions gaire clares. La llàstima són els gols encaixats. No patíem massa, però ens han penalitzat moltíssim". Preguntat per l'actuació de Pablo Maffeo, ha respost: "Té 19 anys i competeix de meravella. Ens equivocarem si personalitzem en ell suposats errors. S'ha ensorrat quan ha comès el penal, però la seva trajectòria no es taca per aquest fet perquè és un futbolista molt valuós". Machín ha elogiat el seu rival, un València que veu lluitant per entrar a la Lliga de Campions. "Després de molts anys patint, tenia molt clar que l'arribada de Marcelino seria un actiu important. No sé si lluitaran pel títol de Lliga fins al final, però l'any que ve competiran a Europa, segur. Quan tens bons jugadors, és més senzill competir. I aquest València farà disfrutar" ha conclòs.