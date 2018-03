Pablo Machín: “L’any que ve continuarem gaudint de l’elit”

“Hem complert l’objectiu d’arribar als 40 punts. Dono per finalitzar el primer pas, no per haver-hi arribat tan aviat té menys mèrit. L’any que ve continuarem gaudint de l’elit. Virtualment som setens i, com hem fet fins ara, volem nous reptes: anem partit a partit i, quan faltin cinc jornades, veurem si hem fet mèrits suficients” resumia Pablo Machín, orgullós del compromís d’un col·lectiu que té Europa a tocar. “L’esforç aquesta setmana ens ha passat factura, aplaudeixo el compromís de tota la plantilla. El col·lectiu és una de les principals claus per competir en tot moment, em sento orgullós. Aquest no és el Girona més vistós però hem fet un exercici defensiu molt bo, sabent patir defensivament. Fins i tot, hem tingut el tercer gol a tocar”. El Girona, amb la victòria (0-2), s’ha situat a un punt del sisè lloc que ocupa el Vila-real. “És molt simbòlic guanyar aquí ja que sempre diem que volem ser un Vila-real, sent ambiciosos. Estar tan a prop d’ells ens dona una idea de la gran temporada que estem fent”.

El triomf, però, no ha estat senzill. “Han començat millor que nosaltres, competir en aquest estadi mentre pensem en Europa no és fàcil. El millor ha estat avançar-se, ens ha augmentat la moral i ens hem permès poder ser més sòlids ja que no teníem tanta necessitat d’atacar”. Els blanc-i-vermells han donat una lliçó d’eficiència. “Durant la primera volta érem molt exigents pel que se’ns suposava, els futbolistes ens han callat la boca a tots. Sempre que es diu que falta alguna cosa, ho mostren. Anem evolucionant i només en moments puntuals ens ha faltat ofici, afortunadament hem pogut aprendre i ara som un equip molt competitiu”. Machín, que a la pissarra del vestuari ha escrit un missatge de felicitació a la plantilla –“Enhorabona per haver assolit la permanència”- perdrà a Carles Planas per diverses setmanes. “Està trencat i segurament serà important, no entrava als nostres plans fer entrar Mojica” ha finalitzat.