Pablo Machín: “El rendiment de Sergio Rico ha estat excepcional, ho ha aturat tot”

Malgrat la derrota per la mínima contra el Sevilla (1-0), Pablo Machín ha marxat orgullós del Sánchez Pizjuán. “Tenim sensacions contradictòries. Si el futbol fos imatge, avui hem competit de tu a tu davant un rival que d’aquí poc té un compromís de Champions contra el Manchester United. Estic satisfet ja que han acabat demanant l’hora, llàstima de la manca d’efectivitat però no ha sigut demèrit nostre, el rendiment de Sergio Rico ha estat excepcional, ho ha aturat tot”. La sensacional actuació del porter sevillà ha marcat el desenllaç dels 90 minuts. “Pots tenir una visió més o menys parcial, però Sergio Rico ha marcat les diferències. Podem dir que no hem sortit ficats dins del partit en el segon temps tot i que hem de tenir en compte que el rival també juga. Ens ha faltat contundència i hem defensat millor altres jugades...”. El tècnic sorià ha explicat com es decideix l’ordre dels llançadors de penal després que Aday fallés el seu. “Habitualment, Granell i Stuani són els especialistes des del punt de penal però Aday ja havia marcat a Riazor. Això ho estableix la confiança en cada moment, i el llançament està ben tirat però s’ha trobat un gran porter que ha fet una bona intervenció”.

Machín ha seguit insistint en el discurs habitual del què portem de curs. “Si tenim una mica de perspectiva, qui ens hagués dit a nosaltres fa uns mesos que vindríem al Pizjuán, generant ocasions de gol i fent que ells demanessin l’hora. Això s’ho han treballat els futbolistes, fins ara estàvem a dos punts d’un magnífic equip com el Sevilla”. La transformació respecte al partit que els dos equips van disputar a Montilivi, en la quarta jornada, és una evidència. “Hem tingut ocasions més clares que aquell dia, on un punt hagués estat bé. Sense guanyar-ne cap, crec que avui mereixem els tres. La realitat diu que ells han marcat i nosaltres, malgrat les ocasions, no ho hem pogut fer”. Diversos contratemps han obstaculitzat, encara més, les intencions del Girona. “A Mojica l’he canviat per descans i perquè estava apercebut, és molt explosiu i correm riscos de lesions. Pere Pons té una lesió als bessons que ja valorarem i a Stuani no l’he vist capacitat per donar l’exigència que necessitàvem, degut a les seves molèsties”. Els substituts de l’uruguaià han estat a l’altura. “Olunga ha complert, no era fàcil després de tant de temps sense competir. El Choco ha tingut una gran rematada, era el seu debut, la imatge és positiva” ha finalitzat.