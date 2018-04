Pablo Machín: “Veurem de què som capaços un cop recuperades les sensacions”

Encadenades quatre jornades sense sumar cap triomf (1 punt de 12), el Girona afronta el partit contra l'Alabès amb la il·lusió de capgirar la tendència i esgotar totes les possibilitats de ser el primer equip nouvingut a Primera que es classifica per competir a Europa. "Com a bons estudiants, hem fet els deures només arribar a casa. Ara, continuem estudiant i volem competir. Els resultats són el més important, però les sensacions ens hi porten i, contra el Betis, vam recuperar-les. Tenim un examen i veurem de què som capaços", ha resumit Pablo Machín. Al davant hi haurà un Alabès renascut des de l'arribada d'Abelardo, que va debutar en el partit de la primera volta a Montilivi capgirant un 2-0 per guanyar 2-3 i ha sumat 7 dels últims 9 punts. Té virtualment certificada la permanència. "A Mendizorrotza tenen una eficàcia molt gran. Treure'n un bon resultat és un gran repte. Viuen un moment que, fent molt poc, aconsegueixen molt. Això no és qüestió de sort, estan concentrats tot el partit i són un os difícil de rosegar". El desig de revenja és evident. "No m'he parat a pensar-hi en excés, però en aquell partit els vam donar vida. Entre la nostra ambició i la seva competitivitat, ens van guanyar. Ja s'ha vist la confiança que han tingut des d'aquell moment. Vam intentar treure el màxim profit d'aquella situació dolorosa, i hem après a competir millor. No sabem quin grau d'importància donar a aquell partit, però la lliçó va ser clara".

La possibilitat d'anar a Europa continua oberta. "Fa moltes setmanes que parlem d'això, encara hi haurà moltes oportunitats. Evidentment, si no puntuem les possibilitats es redueixen. No pensem en res més que no depengui de nosaltres; ells tenen confiança, però no crec que surtin confiats. Segur que trobaríem una motivació si finalment no ens classifiquem, i no ens deixarem anar. Tenim molt per aprendre, no estem en condicions de regalar partits", ha afegit abans de parlar de l'últim canvi de model contra el Betis. Al descans va modificar el seu 3-4-2-1 habitual per situar un 4-4-2. "Cap entrenador fa experiments perquè sí; tot s'ha treballat abans. Ho vaig fer des del convenciment, i que ens ho plantegem com una possibilitat més ens enriqueix", ha dit.

Àlex Granell, sancionat, i Ramalho, amb una sobrecàrrega als isquiotibials, no viatjaran a Vitòria, i s'uneixen a les absències d'Eloi i Carles Planas. En una setmana de tres partits i amb l'alè de l'exigència de l'elit deixant-se notar cada cop més, les rotacions són obligades. Aleix Garcia, al mig del camp, i Muniesa, a l'eix defensiu, tenen moltes possibilitats de ser els seus substituts, mentre que Alcalá, Douglas i Olunga tornen a la llista de convocats. "Hem de tenir en compte que el que fem a Vitòria es notarà el diumenge contra l'Espanyol. És una oportunitat per donar minuts a diferents futbolistes que ens han d'ajudar a competir –ha exposat, referint-se a homes com Aday, Timor o Lozano–. Encara hem de valorar les situacions i veure com està tothom en l'àmbit físic; haig d'intentar equivocar-me el mínim possible. A aquestes alçades de temporada, cada cop costa més recuperar-se, i nosaltres necessitem energia extra. Hem d'equilibrar aquest desavantatge físic amb actitud i esforç". Machín també ha parlat de Douglas, per qui el Manchester City va pagar 13 milions i que ha tingut una presència escassa. "El preu que es va pagar per ell s'ha d'amortitzar durant la seva trajectòria, és un gran futbolista però és molt jove. Hi ha hagut altres futbolistes que, en el dia a dia, l'han superat. Soc honrat i poso els millors; a mi ningú m'ha dit res. Només busco rendiment. En el moment que em diguin que ha de jugar aquest i no un altre, no participaré en el projecte", ha finalitzat.