Pablo Machín: “Ens hem de poder mirar a la cara i pensar que hem donat el màxim”

“La nostra trajectòria és un somni ben real, m’agradaria que demà competíssim. Serà complicat repetir el triomf de la primera volta, esperem incomodar-los i tenir opcions fins als darrers minuts” ha explicat Pablo Machín en la prèvia del partit al Santiago Bernabéu, un dels molts premis que van de bracet amb l’ascens. “Visitar aquest tipus d’estadi és un símbol però ja podem dir que som de Primera i que el Madrid competeix en la nostra lliga. És un rival més i hem d’anar sense complexes, sent fiables. No hi ha cap més camí si volem sortir amb un resultat positiu”. El Girona és setè, a dos punts del Sevilla (cinquè) i un del Vila-real (sisè). “Si no estiguéssim en un bon moment, no estaríem en la situació actual. No tenim nom però si tenim registres suficients per estar a l’altura de qualsevol i mirar-lo als ulls”. La golejada rebuda al Camp Nou (6-1) va significar una lliçó que pot servir d’exemple per com afrontar el 29è capítol a l'elit. “No seria intel·ligent intentar modificar les nostres senyes d’identitat davant un partit així. No vull sentir remordiments pel que no vaig fer, de tot s’aprèn. El que desitjo és que tothom estigui convençut que el plantejament és el millor possible. Ens hem de poder mirar a la cara i pensar que hem donat el màxim”. El tècnic sorià ha penjat un nou vídeo de motivació a les xarxes socials. “És un reconeixement a la curta història que portem a Primera i reflecteix tots els aspectes que hem superat. L’ascens, el debut contra l’Atlètic, la victòria amb el Màlaga... Hem assolit virtualment la permanència i ens estem marcant un repte inimaginable que és competir a Europa.”

Alcalá i Planas, que avui no han entrenat, Eloi i Olunga no viatgen a Madrid. La principal novetat és el retorn de Gorka, recuperat ja dels seus problemes al bessó. “Jugaran els que creiem que estant millor, com sempre. A vegades, prioritzem segons el calendari. També ens fixem en les alternatives que es puguin donar durant els 90 minuts”. El record del 2-1 a Montilivi segueix present. “Som l’equip que ha guanyat al Madrid, junt amb el Barça, amb major mereixement. Vam remuntar el marcador, aconseguint guanyar el partit després de generar moltes ocasions i marcant el segon mitja hora abans del final. Ens tindran més en consideració que aquell dia i no tenim por a ningú i si molt respecte cap a l’actual campió d’Europa. Amb por no es va enlloc, si en tenim disminuirem les poques possibilitats que ja té qualsevol equip petit”.

Serà la primera vegada que el Girona jugui contra el Madrid al Santiago Bernabéu. “Sempre competim, l’actitud i la mentalitat seran determinants. No podem estar mirant si el camp és bonic o no perquè quan ens despertem ens hauran marcat dos gols. Jugar contra els millors és un estímul”. Els homes de Zidane han sumat 22 dels 29 punts possibles de la segona volta. “Ens hauria vingut millor si ells haguessin jugat entre setmana però mantenen el seu prestigi a base de victòries. És l’equip més en forma de les darreres jornades, no es poden deixar anar i han tingut una setmana neta”. Cristiano ha recuperat la seva millor versió. “Els números són magnífics, és un jugador voraç però el Madrid no és només ell, tenen qualitat suficient perquè qualsevol pugui decantar la balança al seu favor”. Els elogis al portuguès han continuat malgrat creure que no és tan decisiu com Messi al Barça. “Messi té una atracció total en el Barça, si no intervé en el joc blaugrana es troba molt més a faltar que si no ho fa Cristiano en el Madrid. Sap aprofitar els espais i els temps, Cristiano és més 9. Els dos són difícils d’aturar, esperem que demà no tingui el millor dia”.

Més internacionals que mai

Coincidint amb l’aturada pels partits de seleccions, el vestidor del Girona viurà la major desbandada de la seva història perquè fins a 7 futbolistes de la plantilla han estat cridats per defensar els seus respectius països. Pablo Maffeo i Aleix Garcia (Espanya sub-21), Mojica i Bernardo (Colòmbia), Olunga (Kènia), Bounou (Marroc) i Stuani (Uruguai) representaran el club gironí arreu del món. Pablo Machín s’ha mostrat orgullós. “Cada cop superem nous registres, per a qualsevol equip modest que un terç de la plantilla sigui internacional és un gran què. Això diu molt i bé del col·lectiu. Per a mi, és una feinada que tothom marxi i ells tampoc estan acostumats a aquests viatges. No és la situació ideal però és una satisfacció poder tenir aquest luxe” ha finalitzat.