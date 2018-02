Pablo Machín: “Si l’afició continua animant i nosaltres treballant, qui sap on podem arribar...”

“Qualsevol que vegi que un equip novell ha guanyat cinc partits seguits a casa deixant la porteria a zero quedaria sorprès. A mi també em passa. Però no és només el guanyar sinó com ho fem. Avui se’ns ha notat el desgast i ens ha faltat energia però ho hem tirat endavant, realitzant un gran exercici defensiu” ha valorat Pablo Machín, orgullós d’haver deixat pràcticament encarrilada la permanència. “Segurament s’assolirà abans de presentar-nos a l’examen final, seria ingenu dir el contrari”. L’esforç físic dels blanc-i-vermells ha estat brutal. “No els hem deixat generar ocasions tot i que han demostrat una amenaça real. La nostra defensa ha estat especialment bé però això és mèrit de tots, sempre destaco el col·lectiu. Carles Planas ha complert perfectament i hem retrobat el Maffeo agressiu que tots coneixem”. Els puntals ofensius del conjunt gallec no han deixat d’insistir, però s’han topat amb un mur impossible de superar. “Arribem fins on el contrari ens permet, el Celta ens ha ofegat bé. Teníem clar que no els volíem deixar córrer ja que són letals en les transicions, tenen puntals com Emre Mor, Maxi, Iago Aspas... T’exigeixen molt i no hem pogut fer el que solem fer. Habitualment, quan fem el primer anem a per el segon però no sempre pot anar així”.

On no arriba la gasolina, arriba el cor. “La il·lusió és fonamental, vull donar una menció especial a tots els aficionats que han vingut . Mereixen un reconeixement, s’han deixat notar. Si continuen animant i seguim treballant, qui sap on arribarem...”. El tècnic sorià valora molt el dia a dia. “En els entrenaments, hi ha molta competitivitat. Planas sempre ha entrenat bé però les lesions l’han impedit tenir més participació. Quan la dinàmica és positiva sempre és més senzill entrar i competir d’aquesta manera”. El gol de Portu ha arribat gràcies a la pissarra. “Hem de donar importància a l’estratègia, que ens ha donat molts punts. Qualsevol acció es treballa molt, guanyar un partit gràcies a això ens permet creure que aquestes acciones signifiquen un valor afegit que ens permet posar-nos a l’altura de rivals superiors”. El murcià ha anotat el seu onzè gol. “Tots tenim les nostres armes, a molts els agradaria tenir a Portu i Stuani. Però la resta ha de proporcionar pilotes en condicions i ha de fer la seva tasca”. Des de la derrota contra l’Alabès, el 4 de desembre, el Girona no encaixa cap gol al seu estadi. “Les experiències et fan aprendre, els futbolistes interioritzen les vivències perquè no es tornin a repetir. Intentem minimitzar els errors propis però els rivals també juguen. Afortunadament, cada cop som més madurs. És mèrit de tots, per això ens va així”. A Vila-real, tocarà fer un esforç suplementari. “Les victòries ens donen molta energia, segur que recuperem millor. Segueixo pensant que se’ns ha notat certa falta d’energia però amb una mica de moltes coses fa que no es noti tant com realment passa”. Per finalitzar, Machín ha expressat el seu condol per la mort de Quini. “Vaig tenir la sort de conviure amb ell, en l’època de delegat del Sporting. Ha deixat petjada ja que sempre tenia molta amabilitat i era molt agradable”.