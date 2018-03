Pablo Machín: “Estem en llocs que molts envegen”

“Ens hem trobat un Madrid que, des del primer moment, ha anat a pel partit. Segurament, la derrota a Montilivi no els va agradar. Com grans futbolistes que són, voldrien dir que allò va ser un accident. Podria posar excuses però la realitat és que tenim nivells molt allunyats. Almenys, hem generat dubtes durant molts minuts i el públic haurà vist un equip valent que ha anat a pel contrari malgrat que la realitat diu que hem perdut” ha resumit el tècnic del Girona, Pablo Machín, content per un esforç que no ha tingut premi del seu equip que ha caigut derrotat al Bernabéu (6-3).

“Hem començat perdent i hem sigut capaços d’arribar al descans amb empat. Llàstima l’inici del segon temps... però ens podem sentir orgullosos d’aquest equip. Hem vingut a pit descobert, amb ganes de saber el nostre propi nivell contra un grandíssim conjunt”. El somni s’ha esvaït al segon temps. “Quan s’han posat dos gols per sobre, he vist que ho teníem complicat. Si ens haguéssim posat a un... però no ens han deixat créixer més. Pocs minuts hem estat en disposició de guanyar, però no d’empatar”. El tècnic del Girona, però, marxa amb comptes pendents. Els sis gols –la mateixa xifra que al Camp Nou- no l’han deixat satisfet. “Cadascú parla per si mateix, m’emprenya que ens marquin sis gols. Fem fins on ens permeten. Quan tens els millors jugadors del món, pots fer sentir al rival que és vulnerable. El marcador és mèrit del Madrid, ens ha fet mostrar les debilitats”.

Amb el 4-1, el Girona ha persistit en lloc de tancar-se per evitar una golejada major. Ha sigut fidel a la seva identitat. “El pitjor són els sis gols, voler canviar coses per intentar tranquil·litzar l’ambient és complicat. Sempre mostrem el nostre ADN, no tinc cap vareta per dir que hem d’anar-hi més o menys. En el còmput global, hem de ser molt més positius que negatius”, ha dit Machín.

L’intercanvi de cops no ha beneficiat els gironins. “Hem sigut capaços de marcar tres gols en una tasca com la de la pilota aturada, on ens podem igualar amb qualsevol. Per moments, hem mostrat les nostres senyes d’identitat, intentem ser ambiciosos com sempre. Anar endavant, sempre que ens ho han permès. Avui, això és el que s’ha vist”. Stuani, en dues ocasions, i Juanpe, han elevat l’efectivitat de l’estratègia gironina. “Marxo satisfet amb la pissarra, és una tasca que treballem molt i bé. Fins ara, el Madrid portava més gols que ningú i crec que els superem. Si mirem només en efectivitat, som els primers amb diferència. Creiem que aquí tenim un valor afegit encara que hagués signat no marcar-ne cap i acabar 3-3”, ha explicat el tècnic gironí.

"No veníem a mirar com era el Bernabéu"

Machín és un guanyador nat. “Donar, per moments, sensació de fragilitat, no m’ha agradat. Hi haurà molts entrenadors que traurien pit però no veníem aquí a mirar com era el Bernabéu. Volíem competir, ho hem fet, i ens servirà d’experiència”. Cristiano Ronaldo, amb quatre gols, ha desequilibrat el partit. “La diferència entre els dos clubs és inqüestionable. El Madrid té un pressupost 10-12 vegades major que nosaltres i gaudeix de Cristiano, un dels millors jugadors del món i que la resta propicia que brilli”.

Machín també ha parlat de l’alineació de Zidane: “El Madrid ha tret un equip de Champions, jugués qui jugués era molt difícil. Han canviat el dibuix, jugant amb una línia de quatre al mig del camp, buscant fer mal per les bandes, on només teníem als carrilers. Hem alliberat aquella zona i Asensio i Cristiano ens han fet mal per allà. Tant de bo ho hagin fet pensant en com ens podien contrarestar, seria un elogi” ha valorat el tècnic del Girona, conscient que la sisena posició està a només dos punts. “La nostra trajectòria diu que estem en llocs que molts envegen, ara ens respecten molt més que abans”, ha sentenciat Pablo Machín.