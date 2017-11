Pablo Machín pica l’ullet al planter per la Copa

“Els nois del juvenil estan fent una gran temporada i, malgrat no haver entrenat amb nosaltres, volem premiar Pedro Porro” assegurava Pablo Machín, davant la sorpresa de tots els presents, en la compareixença prèvia al partit d’aquest dimarts al Ciutat de València (21’30h, BeIN Sports), on el desafiament presenta una immensa dificultat: remuntar un desavantatge de dos gols en la tornada dels setzens de final de Copa davant el Llevant si es vol assolir un sostre històric en la competició. El davanter extremeny exemplifica el gran moment viscut pel juvenil de la divisió d’honor, empatat a punts en la primera posició amb el Barça. Peça bàsica en l’esquema d’Àlex Marsal, el seu talent no ha passat desapercebut per a un tècnic sorià a qui no li tremola el pols a l’hora de fer participar joves talents –en els darrers anys, Joel Arimany i Marc Carbó també han tingut minuts-. Els futbolistes del Peralada Bambo i Villa també formen part d’una convocatòria sacsejada pel que fa a les habituals però el suficientment competitiva com per intentar la proesa de capgirar l’eliminatòria.

“La nostra intenció es remuntar i, fruit d’això, traurem l’equip més competitiu possible per aconseguir-ho malgrat que l’objectiu principal és la Lliga. Els partits són molts llargs i consten de diverses fases, contra el Betis vam comprovar com en un minut passàvem de celebrar el triomf a sentir el regust amarg de l’empat. Hem de sortir a competir per tenir opcions, la necessitat ens farà arriscar. Si habitualment som un equip valent, probablement ho haurem de ser més”.

El Girona, que ha demostrat ser ambiciós i fidel als seus orígens en un esplèndid inici de curs, és conscient que distribuir tots els esforços en una eliminatòria pràcticament perduda seria absurd. Això, però, no significa que els blanc-i-vermells surtin a veure-les venir. Tal com va succeir en el partit d’anada que els granota van guanyar 0-2 a Montilivi, serà el torn dels jugadors amb menys participació en el que podria ser el darrer aparador per reclamar unes oportunitats que, veient el rendiment dels titulars, costen molt de tenir. “Si diem que tots són importants en les victòries és perquè la competitivitat als entrenaments eleva el nivell col·lectiu. Ara es presenta un escenari que permetrà mostrar el potencial individual dels que no participen tant ja que gaudiran de minuts per poder ser protagonistes”. L’única titularitat confirmada és el retorn de Gorka sota els tres pals.

Conservar la porteria a zero podria significar un percentatge d’èxit molt elevat si l’olfacte golejador de les darreres setmanes acompanya. Aquest també és un dels reptes marcats en vermell per als gironins si volen aconseguir el pas a la següent ronda, incapaços de contenir els atacs visitants al llarg dels 90 minuts de partit. De fet, números en mà, el Girona tan sols ha mantingut verge la seva porteria en dos dels 14 partits oficials –davant Màlaga i Leganés- disputats fins al moment. En ambdós casos, amb el navarrès en l’onze inicial, qui ha encaixat 13 dels 21 gols rebuts. “Gorka mereix entrar a l’onze, és el porter idoni per competir. Va començar jugant i és un bon moment per tornar-hi. És cert que m’agradaria deixar la porteria invicte més vegades però estic orgullós de poder contrarestar la magnitud dels rivals a base de gols.”

Kayode, lesionat en l’entrenament

Carles Planas, Aleix García, Marlos Moreno i Olunga també podrien gaudir de minuts al ser inclosos en una llista que compta per primer cop amb la presència de Boulaya i que ha deixat fora Kayode –se sotmetrà a una ressonància per determinar l’abast de la lesió produida en la darrera sessió als isquiotibials de la cama dreta-, Eloi, Stuani, Juanpe, Muniesa, Aday, Alcalá, Pere Pons i Maffeo, qui no ha entrenat malgrat recuperar-se d’un cop al cap que el va obligar a fer nit a Sevilla. “L’exploració realitzada recomanava curar-nos en salut i que l’observessin en un centre mèdic, sembla que tot va pel bon camí però necessita reposar” finalitzava.

Per la seva part, Juan Ramón López Muñiz no vol cap tipus de relaxació que impedeixi accedir a uns vuitens que els granota freguen amb els dits. “Treballem el partit amb la idea de competir com si anéssim 0-0, desitgem obtenir un bon resultat que ens permeti seguir endavant”. A semblança del seu oponent, el tècnic asturià també farà servir els futbolistes menys habituals i del filial que s’han exercitat a les seves ordres aquest dilluns, malgrat que la convocatòria no es donarà a conèixer fins concloure la sessió matinal que es durà a terme hores abans d’un enfrontament on espera comptar amb el caliu dels seus. “Tot el que rodeja l’equip ha d’estar unit i tranquil, no entenc cap altra manera per assolir els reptes que ens marquem. Tenim clar què i com ho volem, estic convençut que ens trobarem un gran ambient a la graderia” explicava, expectant per viure el desenllaç d’una eliminatòria que el Girona pretén mantenir viva el màxim temps possible.