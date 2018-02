Pablo Machín: “Si haig de perdre, millor fer-ho sent valent”

“Teníem clar que volíem marxar amb el cap ben alt però no sabíem que sortiríem amb tants gols en contra. Hem plantejat el partit de tu a tu i hem començat molt bé malgrat que ens han empatat molt aviat” ha resumit Machín en una nit on no ha volgut buscar culpables. “A la primera volta es va generar un debat sobre el marcatge a Messi, ara potser no és oportú dir-ho però... Els futbolistes mereixien jugar amb les senyes que ens representen però al davant hem tingut un Barça afamat. Mai ens havíem sentit tan inferiors com avui”. El tècnic sorià ha elogiat als homes de Valverde. “Ens han superat ja que són els millors futbolistes del món. Molta gent potser no li dóna importància però l’organitzador del seu joc és el porter, té més qualitat que molts migcampistes. Això els permet tenir continuïtat en el seu discurs i, malgrat començar fent un marcatge home a home i veure’ns superats, hem persistit. El cementiri està ple de valents”. L’ambició blanc-i-vermella s’ha vist en els darrers minuts, finalitzant el partit a l’àrea blaugrana. “No som el primer equip que arriba aquí i surt escaldat, almenys hem vist com Ter Stegen ha tingut bones aturades ja que molts no ho aconsegueixen”.

El Choco Lozano, després de dues estones contra el Sevilla i el Leganés, ha estat titular per primer cop a Primera. “Pensàvem tenir les nostres opcions i per això he apostat per ell, li falta conèixer els automatismes de l’equip i això porta el seu temps. No volíem que els seus centrals estiguessin tranquils i, a mesura que es desgastaven, haguéssim jugat la carta de Stuani”. Aday ha hagut d’abandonar el derbi, per lesió. “És un tema muscular, sembla difícil que arribi pel dimarts però no em vull arriscar”. Afortunadament, d'aquí a 72 hores tindrà una oportunitat per oblidar la dolorosa golejada amb la visita del Celta a Montilivi. “Hem de girar full i recuperar-nos, el desgast és molt gran i necessitem mantenir aquesta línia”. Preguntat per si Portu, que ja suma 10 gols, pot anar a la selecció ha respòs: “Està fent una temporada extraordinària, però no sóc ningú per dir si hi ha d’anar. Si el truquessin no ho lamentarien ja que sempre s’entrega i es deixa la pell damunt del terreny de joc”. Un cop més, ha destacat la magnífica resposta del miler de seguidors desplaçats al Camp Nou. “Ens serveix d’experiència, per al Girona ja és meritori enfrontar-se al Barça. L’afició es pot sentir orgullosa, en tot moment hem volgut. Si haig de perdre, millor fer-ho sent valent”.