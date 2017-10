Pálmarsson, la nova pedra angular del Barça Lassa

"Acabo de complir un somni". Aron Pálmarsson va comparèixer ahir a la roda de premsa de la seva presentació com a nou jugador del Barça Lassa d'handbol amb el discurs habitual i la satisfacció de molt pocs, ben justificada. Tant club com jugador han hagut de remar fort per tancar un acord que s'havia de fer efectiu l'estiu vinent, quan expirava el seu contracte amb el Veszprem. La seva negativa a jugar un curs més a l'Hongria i gairebé un milió d'euros que ha pagat el Barça van desencallar la situació. Resultat: l'islandès de 27 anys serà culer fins al 2021. "Ha estat difícil no saber quan es resoldria el meu futur. He fet les coses de la millor forma possible. La família, els amics i el Barça m'han ajudat molt. Ha estat dur, però el que no et mata et fa més fort. Ara m'haig d'adaptar al sistema i assimilar els aspectes tàctics. Físicament estic bé, i aprenc ràpid", va comentar.

L'esforç, com va explicar Albert Soler, estava justificat. Pálmarsson no és un fitxatge més de la secció blaugrana. El també ex del Kiel, el millor central pur del planeta, arriba per ser la pedra angular del projecte de Xavi Pascual i omplir un buit que va deixar a l'estiu de 2015 traumàticament Nikola Karabatic. Per lideratge, per magnitud mediàtica i per talent. "Karabatic? És un dels millors jugadors del món. La comparació em pressiona i això m'agrada. Sempre jugo millor quan estic pressionat", va dir l'islandès sempre segur, personalitat marca de la casa.

El símil entre cracs -inevitable- descriu un xoc de realitats dins l'handbol. "L'esport ara és més físic, més dur. El reglament no potencia ser més intel·ligent, ni que es jugui més la pilota. Estàs obligat a tenir jugadors capaços de rendir en atac i en defensa. Karabatic ho fa, és un 'Robocop', ho atropella tot, no l'atura ningú. Pálmarsson destaca pel seu talent, la capacitat de crear. El perfil és totalment diferent, és un especialista, com els d'abans", comenta el mite, entrenador i exjugador Veselin Vujovic a l'ARA.

Visió de joc, fintes i gol

Pálmarsson destaca per ser un jugador polivalent, amb un ventall de recursos enorme

Que les capacitats ofensives del flamant fitxatge del Barça són enormes és una obvietat. El seu ventall de recursos fa que sigui un dels pocs superdotats de l'actual panorama internacional. I per això serà un gran actiu per a Pascual, que l'espera amb els braços oberts després de confirmar-se la recaiguda del lesionat Lasse Andersson. L'islandès és un central director capaç de rendir al lateral esquerre. Es posiciona bé a la pista, ocupant els espais, fent bones trajectòries i amb una visió de joc privilegiada. Quan encara a porteria sempre genera perill. En proximitat, fintant bé a les dues bandes i amb un gran llançament a peu canviat i aixecant-se des dels nou metres.

Traducció pràctica: els defensors no poden esperar les seves trajectòries als sis-set metres, han de pujar línies i deixen oberts espais pels u contra uns i els dos contra dos amb el pivot -tret característic de l'estil del Barça-. Aquesta polivalència de l'ex del Veszprem el converteixen en un gran complement i un recanvi de Raúl Entrerríos, a curt i a llarg termini. Ni Thimothey N'Guessan ni Wael Jallouz poden moure l'equip des del centre de l'atac. El comodí de l'esquerrà Jure Dolenec ha de ser això, un comodí, i no una necessitat que, a més, obliga al jove extrem Yanis Lenne a fer de lateral. La rotació obre noves possibilitats, més enllà de la inspiració golejadora dels canoners.

A l'últim partit que va jugar a la Lliga de Campions (precisament contra Barça a Colònia), Pálmarsson va fer un petit recital amb vuit gols i accions executades al mil·límetre. Una d'elles, la del 9-5 retrata el seu handbol. El de Hafnarfjörður comença al lateral. Trajectòria àmplia després d'un encreuament sense pilota a l'altra banda i s'atura un segon per mesurar el tempo de la jugada. Capta l'atenció del seu defensa, fa un canvi de direcció cap al dèbil, l'arrossega, rep l'ajuda d'un segon rival, manté la possessió i signa una passada de nivell per a l'home que està lliure. Lectura, desequilibri, intel·ligència i execució, tot en un. La defensa, però, és un altre món. Durant gran part de la seva trajectòria no ha tingut minuts en tasques de camp propi i s'ha dedicat a fer canvi atac-defensa. La dinàmica ha anat canviant en els últims anys, i segons apunten des de l'Hongria, el jugador està millorant. Al Palau no s'espera que sigui un especialista i la seva adaptació al 6:0 serà gradual, com en el cas de kamil Syprzak, lluny d'un nivell de refent. Pálmarsson arriba a Can Barça per a ser l'element diferencial de l'equip.