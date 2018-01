Guanyar l’OAKA, el gran repte del Barça Lassa

El Barça Lassa buscarà aquest dijous sumar la sisena victòria consecutiva entre la Lliga Endesa i l’Eurolliga a la pista del Panathinaikòs de Xavi Pascual (20 hores, Esport3 i Movistar Deportes 2), un fortí inexpugnable en què cap equip de la màxima competició europea ha estat capaç de guanyar fins ara.

El Barça visita l’OAKA just en el millor moment de la temporada, amb dos triomfs europeus contra equips russos consecutius, el Khimki de Bartozkas fora de casa i el CSKA de Moscou a casa. “Cal fer moltes coses per guanyar l’OAKA i més coneixent al seu entrenador i també jugadors com Calathes, Gist i Singleton”, va advertir Sito Alonso, que no podrà comptar amb el pivot francès Kevin Séraphin, màxim anotador blaugrana en l’Eurolliga (12,1 punts de mitjana) ni amb el descartat Rakim Sanders. La baixa del francès la supliran Ante Tomic i Pierre Oriola. En els últims cinc partits el croat s’ha convertit en una peça clau en la pintura de l’equip i ha gaudit de més minuts i més continuïtat en el joc, mentre que el català s’ha erigit en un bon relleu gràcies a la seva versatilitat. A això s’hi suma el bon moment que viu Thomas Heurtel (9,7 punts i 6,7 assistències de mitjana), que es reparteix els minuts en la posició de base juntament amb Pau Ribas.

L’últim triomf europeu contra el CSKA de Moscou, líder de la competició, va acabar de confirmar la recuperació del Barça, que segueix amb poc marge d’error per acabar la fase regular entre els vuit primers. Quan queden catorze jornades per a la conclusió de la fase regular, el Barcelona ocupa la dotzena posició amb un balanç de sis victòries i deu derrotes.