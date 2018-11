Pangos passa revàlida contra el Zalgiris de Jasikevicius

Animat per quatre victòries consecutives a l’Eurolliga, el Barça Lassa visita aquesta tarda (19 hores, Movistar Deportes) el Zalgiris. L’equip blaugrana haurà de disputar tres partits seguits com a visitant en tan sols sis dies, ja que enllaçarà compromisos a Kaunas, Madrid (Movistar Estudiantes) i Atenes (Panathinaikòs).

Un dels al·licients del partit serà veure Kevin Pangos competir contra el seu exequip. El base canadenc es retrobarà amb Sarunas Jasikevicius. “He tingut molta sort de treballar amb entrenadors extraordinaris. Cada tècnic és diferent i això m’ha permès aprendre coses diferents. Aquesta temporada tinc l’oportunitat d’aprendre de Svetislav Pesic. El que ell espera de mi és que tingui l’equip organitzat i tothom implicat en el joc. A més, em demana que posi l’accent en la defensa, que és molt important. He de jugar amb agressivitat sempre”, assegura Pangos a l’ARA.

Després d’una temporada inversemblant en què va conduir el Zalgiris fins a la final four, Pangos busca la revàlida amb un Barça Lassa que necessita estabilitat. La primera part de temporada del canadenc està sent irregular i, després d’uns partits brillants, el director de joc ha cedit bona part del protagonisme a Thomas Heurtel. “Crec que el lideratge és una qualitat important quan jugues de base. M’agrada tenir tothom involucrat en el joc. La comunicació és important i cal parlar tant com sigui possible”, diu Pangos, que quan era petit veia vídeos de Steve Nash. “Va ser immens. Veia partits seus a la NBA i al·lucinava amb les coses que feia sobre la pista. Quan era petit somiava convertir-me en jugador professional, i després d’ell això era més factible per a qualsevol canadenc. Totes les comparacions són interessants, també les que intenten comparar coses de diferents èpoques, però segons la meva opinió només hi ha un Steve Nash. He après moltes coses d’ell, però també he intentat seguir el meu camí i desenvolupar les meves característiques”, resumeix.

Els seus rivals avui al vespre seran jugadors com Nate Wolters o Leo Westermann; el Barça Lassa va renunciar als seus drets.