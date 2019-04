El Parlament validarà les signatures de la nova llei de l'esport

Les federacions esportives catalanes i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), que conformen la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular (ILP) que busca impulsar la nova llei de l’esport, han estat citades aquest divendres (13.15 h) per la comissió de control del Parlament de Catalunya per a l’acte de validació de les signatures de suport al projecte. Després de ser analitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya, les signatures passaran l’últim tràmit perquè la iniciativa comenci el seu curs parlamentari.

La UFEC va recollir un total de 154.492 signatures, una xifra que supera el suport que van rebre altres iniciatives, com la de la renda mínima garantida (121.000) o la d’educació (96.000), i que representa el triple del que exigeix la llei sobre les ILP.

El procés de recollida va començar el juny del 2018, un cop la comissió promotora, totes les federacions i la UFEC van presentar el text al Parlament i es van acreditar els fedataris. El text reclama un sistema esportiu que representi el sector i els seus valors i que asseguri el futur de l’esport català. La campanya de recollida de signatures va ser batejada amb el lema "Preparats, llestos, llei".