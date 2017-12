Patacada a la cara del Madrid a San Mamés

El Reial Madrid va desaprofitar que el Barça s’havia quedat glaçat contra el Celta i va empatar sense gols contra l’Athletic Club en la seva visita a Bilbao. Un partit que els blancs van acabar amb un futbolista menys per expulsió de Sergio Ramos per un doble cop de colze quan saltava buscant la pilota.

Tot i començar marcant territori amb un pal de Benzema, el Madrid no va ser l’equip voraç que havia d’aprofitar que els blaugranes havien ensopegat per intentar profanar la nova Catedral. Els blancs van dominar el primer temps, arribant bé per banda esquerra i vivint dels detalls d’Isco, però Kroos va abusar de l’exterior en un llançament des de la frontal que va sortir llepant el pal de Kepa. Abans que l’Athletic es quedés sense Iturraspe, lesionat, Cristiano va tenir el 0 a 1 després d’un control a l’interior de l’àrea, però la seva rematada amb la cama esquerra va ser defectuosa i va impactar contra el lateral de la xarxa.

A la represa, els homes de Ziganda van treure les urpes i van posar la por al cos als blancs amb un primer quart d’hora de domini en què els locals van reclamar un penal de Ramos al davanter Aritz Aduriz. L’empenta els va durar poc, als bascos, que van veure com el Madrid els obligava a atrinxerar-se a prop de la seva porteria i a defensar el bombardeig rival. En una d’aquestes jugades, Cristiano va tornar a intentar-ho amb l’esquerra, però el seu xut va topar amb l’arrel del pal defensat per Kepa. Zinedine Zidane veia com els minuts passaven i els seus jugadors eren incapaços de desfer l’empat contra un equip generós en el desplegament, però al qual cada cop li durava menys la pilota. El tècnic francès va voler revolucionar l’atac en el tram final donant entrada a Kovacic i Mayoral, però Ramos va tornar a saltar amb el colze obert, va colpejar la cara d’un rival i Mateu Lahoz li va mostrar la segona groga. L’error del central andalús va acabar de lapidar les opcions d’un Madrid que va desaprofitar l’oportunitat que li havia donat el Barça empatant a casa.