Patriots-Eagles, final de la Superbowl

Aquest diumenge a la nit, hora nord-americana, ha quedat definida la Superbowl, la final de la lliga de futbol americà (NFL) que es disputarà el proper 4 de febrer al Bank Stadium de Minneapolis (Minnesota). Els Patriots, els vigents campions, jugaran contra els Eagles.

A la primera semifinal, els Patriots de Nova Anglaterra han derrotat els Jaguars de Jacksonville (Fllorida) per un ajustat 20 a 24. Els vigents campions, comandats per Tom Brady, han començat perdent però han capgirat el marcador amb una magnífica segona meitat, per aconseguir el 'touch-down' definitiu a falta de cinc minuts per acabar.

Serà la vuitena final de la dècada per a l'equip de Nova Anglaterra, que té cinc títols a les seves vitrines. El rival seran els Eagles de Filadèlfia, que no ha tingut pietat dels Vikings de Minnesota, als que han derrotat a la segona semifinal per 7 a 38.

Per als Eagles serà la tercera oportunitat de guanyar la Superbowl. L'equip ha disputat dues finals, totes elles perdudes les temporades 1980 i 2004. Aquest última, precisament, contra els Patriots.