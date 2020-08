Pau Capell no pot batre el seu propi rècord

Tot i l’esforç titànic de Pau Capell (Sant Boi del Llobregat, 1991), l’atleta català no va aconseguir el repte que tenia al cap. Després de la cancel·lació de la UTMB Montblanc per la pandèmia mundial del covid-19, Capell va decidir fer el recorregut d’aquesta cursa en solitari i intentar batre el seu propi rècord (20 hores i 19 minuts) aconseguit en l’edició de l’any passat. Amb la voluntat “d’inspirar a tots aquells que continuen afrontant desafiaments en aquest difícil any, incloent-hi tots els corredors que no van poder participar en la competició”, va voler ser la personificació de l’esforç duent a terme aquest repte en solitari, tot i que amics i familiars el van acompanyar durant el recorregut. Per tal que totes les condicions sanitàries es complissin, Capell va córrer en solitari.

Finalment, tot i acabar els 171 quilòmetres de cursa i 10.000 metres d’ascens, Capell no va aconseguir rebaixar la seva pròpia marca i va acabar amb un temps total de 21 hores i 17 minuts. Encara que no va ser possible rebaixar els temps, Capell es va mostrar molt satisfet i orgullós: “Ha sigut increïble la cursa d’enguany, veritablement una de les millors experiències de la meva vida. Ha sigut un any molt difícil per a alguns, i el suport que he rebut de la gent d’arreu del món ha sigut sorprenent. Ara em prendré un temps per descansar”, va dir Capell, que va patir una caiguda a la meitat del recorregut que el va penalitzar. Segons l’atleta, la falta de ritme de competició tampoc el va ajudar per aconseguir el repte.