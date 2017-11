Diego López i el 'déjà-vu' de les lesions i els joves porters

El novembre del 2015, un fet va suposar un punt d’inflexió en la carrera de Diego López. Una tendinitis al genoll esquerre el va apartar quatre mesos dels terrenys de joc. Aquella lesió, però, no va ser el seu pitjor enemic. L’aleshores tècnic Sinisa Mihajlovic va apostar per Gianluigi Donnarumma, de 15 anys i 1,96 d’alçada. Era una de les figures més importants del club, però Diego López ja no va tornar a jugar amb els ‘rossonero’. A final de temporada, l’eclosió i projecció del jove porter italià va portar el gallec a fer les maletes rumb a l’Espanyol. L’estiu passat, després d’uns mesos d’incertesa sobre el seu futur, i amb nombroses ofertes d’importants clubs europeus, Donnarumma va renovar fins al 2022 amb un contracte de 6 milions anuals. Els sona la història?

A Diego sí, ja que només dos anys després està revivint el malson que va patir a Milà. Un 'déjà-vu' que compta amb els mateixos ingredients: una desafortunada lesió de llarga durada -el gallec va ser operat al maig d’una bursitis al genoll dret, i fins a mitjans de setembre no va rebre l’alta esportiva- li va impedir realitzar la pretemporada i l’inici de Lliga. L’Espanyol acabava de comprar al Milan la totalitat dels seus drets esportius: prop d’1 milió de traspàs i 2,5 de salari -el més alt de la plantilla- per un veterà que lligava fins al 2020. Era, sens dubte, la gran aposta del club, almenys pel que fa a la porteria. Semblava qüestió de temps que, un cop es recuperés totalment, tornaria a una titularitat que, amb tan bones sensacions, va ocupar el curs passat. “Tinc més ganes que mai”, va reconèixer el gallec en rebre l’alta després d’uns “mesos difícils” en un estiu “sense descans”.

Una renovació de futur

De nou, però, una promesa de les porteries va irrompre en el camí del veterà. Amb 22 anys i 1,89 m d’alçada, Pau López venia d’un curs gairebé inèdit al Tottenham i amb un sol any de contracte a l’Espanyol, però va tornar disposat a vendre cara la titularitat. 11 partits després ha convençut a tothom mostrant una versió força millorada de l’última que va exhibir a Cornellà en el curs on l’Espanyol va batre el seu rècord negatiu, 74 gols en contra en Lliga. Enguany ha rebut 13 gols, però ha tret mans prodigioses contra Nolito, Ben Yedder, Bakambu, Pires, Eraso, Cartabia, Oyarzábal i Sergio León, entre d’altres. Ja és, de fet, el porter amb més intervencions de Primera (46) i el cinquè amb més percentatge d’aturades per xuts rebuts (78%). Pau està donant punts a l’Espanyol, i Quique Sánchez Flores no està per la feina de canviar una de les peces més en forma del seu equip. Millora, fins i tot, el mediàtic Donnarumma: 16 gols rebuts en 12 partits amb el Milan (un cada 68 minuts, mentre que Pau en rep un cada 76).

“Diego López és un gran porter, però en aquests moments em dona més seguretat Donnarumma. Jo no miro l’edat en el DNI”, va comentar Mihajlovic per justificar el canvi sota pals. Un discurs similar al que ara manté Quique: “Tenim una competència molt bona a la porteria. Diego mai ha estat sol durant la seva lesió, en els mals moments sempre ha tingut gent cuidant-lo. Però quan hi ha una gran competència no ens posa en dubte l’altre jugador que ja està rendint bé”. El tècnic madrileny de moment té clar de mantenir el gironí com a titular malgrat que acaba contracte aquest estiu. Un tema que el club espera tancar en les pròximes setmanes, donat que, en un mes i mig, Pau podria negociar amb qualsevol altre equip i marxar gratis l’estiu vinent. El gironí està disposat a renovar, però és dels pitjors pagats de la plantilla i vol ser el present i el futur a la porteria. El director esportiu, Jordi Lardín, ja va dir aquest dimecres que si el porter no vol renovar el club “no perdrà el temps amb un porter que no serà aquí”.

“Mai he tingut una parella de porters que es respecti tant”, puntualitza Tommy N’Kono, que no va dubtar a apostar per la continuïtat de Pau: “El seu rendiment no és cap sorpresa. Sóc optimista i crec que seguirà”. El club els vol a tots dos, però sap que cap dels dos vol quedar-se per ser suplent: per quin dels dos López apostarà més?