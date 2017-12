Pau López: "No hi ha una data límit per a la renovació"

El porter de l'Espanyol, Pau López, ha assegurat aquest dimecres en roda de premsa que "no hi ha una data límit" per a la seva renovació. L'espanyolista acaba contracte aquest estiu i, de moment, sembla que les negociacions entre club i jugador per ampliar el seu vincle no avancen al ritme esperat. Per això, el català ha volgut calmar els ànims manifestant que "no existeix una data límit per trobar una solució".

Fa dues setmanes, el director esportiu del club blanc-i-blau, Jordi Lardín, va amenaçar el porter amb la banqueta si no resolia ràpidament el seu futur. Pau ha volgut contestar aquestes paraules afirmant que "al final és l'entrenador qui decideix qui juga sota pals".

Sobre el partit de Lliga que enfrontarà l'equip 'periquito' amb el Girona, el pròxim dilluns, Pau López ha explicat que es tracta d'un enfrontament "especial" pel seu passat a les categories inferiors dels gironins.