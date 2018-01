Pau López, un porter revelació que s'allunya de l'Espanyol

Quan Pau López va marxar al Tottenham l’estiu del 2016, va escriure una carta de comiat cap a l’afició de l’Espanyol on deixava en l’aire el seu futur. El porter gironí venia de completar un any especialment dolorós, on amb 21 anys va assumir la titularitat en un equip amb una defensa foradada. Pau va encaixar 67 gols aquell curs, i va entendre que, amb Roberto Jiménez al club, era el moment d’obrir-se camí a l’estranger. De Londres va tornar un porter reforçat mentalment, amb un físic més corpulent i amb condicions per discutir-li la titularitat a Diego López.

Si aleshores el club no el considerava la primera opció sota pals, només dotze mesos més tard és molt més que la promesa que va marxar. El gran error de l’Espanyol, però, ha estat no renovar-lo un cop va concretar la seva cessió, i ara l’entitat blanc-i-blava veu com en cada partit que creix i es reivindica, se situa uns minuts més en l’aparador del mercat. Des de l'1 de gener, el gironí és lliure de negociar amb qualsevol equip per marxar gratis l’estiu vinent. Per respecte a l’Espanyol, però, Pau va prioritzar primer escoltar la proposta d’un club que ara s'afanya a retenir-lo. “Vam quedar de tenir una última reunió després de les festes nadalenques. Si no hi ha acord, començarem a escoltar als clubs i avançar amb ofertes que ens interessin”, va explicar a principis d’aquest mes Alberto Botines, el seu agent a ‘Estadio Deportivo’. El representant, això si, va anticipar que encara no havien atès les diferents propostes que els havien arribat. “D’Espanya m’han trucat set o vuit equips, entre els quals el Betis i el Sevilla, però també molts de l’estranger: Itàlia, la Premier… hi ha coses molt interessants, la veritat”.

El seu rendiment no ha passat desapercebut, i en els últims dies ha augmentat el nombre d’equips que el volen, des del Sevilla, la Reial Societat o el Girona, que a través del Manchester City podria plantejar-se la seva incorporació. Més enllà de la Lliga, el pretenen diferents grans clubs, com els dos primers de la Serie A, Juventus i Nàpols, que el consideren una opció de present i futur a tenir en compte per les seves condicions i projecció un cop acabi aquest curs, quan Buffon penjarà els guants i Pepe Reina, amb diverses ofertes, també té altes opcions de deixar el club italià. Aquests, precisament, són dos dels destins que amb més bons ulls veu el porter gironí, ja que passaria a competir en un gran club europeu. L’avantatge dels seus pretendents és que, en no haver de fer front a cap traspàs, poden oferir-li una suculenta prima per fitxar, a més d’un salari força més elevat al que pot aspirar a l’Espanyol, que només pot intentar convèncer-lo apel·lant al sentiment i a la titularitat dins del club que l’ha format.

S’ha convertit en el porter de Primera amb més aturades (66), moltes de les quals han donat punts. Només Barça, Madrid, València, Eibar i Las Palmas li han fet dos o més gols en tota la primera volta, on porta imbatut 6 dels 16 partits que registra en els 67 duels amb el primer equip blanc-i-blau. L’Espanyol no perd l’esperança, però sap que la seva reacció pot haver arribat massa tard.