Paulinho, a la porta de sortida del Barça un any després d'arribar-hi

Paulinho medita seriosament marxar del Barça tot just un any després de la seva arribada al club català. Després de quedar eliminat al Mundial, el migcampista va admetre haver rebut dues ofertes, una de les quals precisament del Guangzhou Evergrande, l'equip on jugava fa una temporada.

Paulinho, de 29 anys, ja va jugar al Guangzhou Evergrande del 2015 al 2017, una època de la qual guarda molt bon record, tal com ha admès en un article a 'The Players Tribune', on afirma que després d'una experiència dolenta a la Premier League anglesa va recuperar l'autoestima a la lliga xinesa, a més de la possibilitat de ser titular amb el Brasil, com s'ha demostrat en aquest Mundial. Paulinho va tornar dos dies a la Xina per celebrar el títol de lliga del Guangzhou Evergrande, club amb el qual va començar la temporada abans de venir al Barça. I ara hi podria tornar.

"Parlaré amb el meu representant demà o demà passat a Barcelona. No sé si marxaré a la Xina perquè no he parlat amb el meu representant encara. Sé que tinc una oferta de la Xina i una altra d'un altre club. Llavors definiré el meu futur, però podria quedar-me al Barcelona", va dir Paulinho, que en cas de marxar podria fer-ho per una xifra similar a la que li va costar al Barça fitxar-lo, uns 40 milions. Amb tot, la idea del Barça seria vendre'l per uns 50 milions, una operació que permetria al club català canviar els plans respecte de Yerry Mina. Si Paulinho marxés, els tres jugadors sense passaport comunitari serien el colombià Mina, Arthur –que arribarà aquest cap de setmana del Brasil– i Coutinho.