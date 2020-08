Pedri arriba a un Barça que "serà més jove i amb més talent"

Després de mesos esperant aquest moment, Pedri ja és al Barça. El futbolista canari, un dels jugadors amb més talent de la Segona Divisió, ja va fitxar pel Barça fa uns mesos, però la presentació no ha arribat fins ara, ja que ha continuat jugant al Las Palmas, on ha sigut el futbolista amb més minuts de joc. "És un jove que ha crescut vivint futbol, un esport que estima. I ha crescut pensant en el Barça", ha dit el president blaugrana, Josep Maria Bartomeu. "El meu pare va fundar una penya del Barça i llavors semblava impossible aquest moment. Tinc ganes de mostrar el meu joc", ha dit el futbolista.

Pedri, que ha sigut convocat per la selecció sub-21, ha explicat que el seu ídol és Iniesta i que ara vol "aprendre del millor, Messi", i que vol que es quedi, en referència als rumors sobre el futur del capità. El jugador, per cert, ha deixat clar que no vol marxar cedit, sinó que vol quedar-se. El nou director esportiu blaugrana, Ramon Planes, ha explicat que tampoc valora vendre'l abans del debut, malgrat que "han arribat moltes ofertes".

Planes ha explicat de Pedri que "el fitxatge es va fer ben ràpid": "El vam veure en el seu debut de pretemporada amb el primer equip del Las Palmas i ràpidament es va veure que tenia estil Barça. Amb el típic estil canari, que el permet jugar en diferents posicions". Segons Planes, "forma part de la idea de construir un Barça jove". I Pedri serà un dels puntals.