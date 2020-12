Pedri, i no Neymar, sí que és un motiu de pes perquè Messi renovi

300 milions a la banqueta. El Barça va signar una actuació rodona a Valladolid, on podia costar competir pel fred i l'hora. Koeman, que fa dues setmanes deia que el seu sistema era el bo i punt, va canviar de dibuix per quart partit seguit. Tot i renunciar als interiors, l'aposta pel 3-5-2 li va sortir bé perquè va fer que Messi i Pedri fossin indetectables per a la defensa rival. L'holandès va potenciar el talent del 10 i del seu millor soci just el dia en què prescindia alhora de Griezmann i Coutinho, el duo dels 300 milions. El canari, i no Neymar, sí que és un motiu de pes perquè Messi renovi.

Hem hagut d'esperar al desembre. El canvi d'esquema de Koeman també va propiciar el millor partit de Miralem Pjanic des que va arribar a Barcelona per compensar la sortida d'Arthur Melo. El bosnià va refrescar un sistema que al Juventus, amb Allegri, va posar en pràctica moltes vegades. I es va notar perquè va controlar el tempo del matx amb Frenkie de Jong, que té més cames, emboscant uns metres per davant. Els elogis a la veterana dupla que formen Kroos i Modric al Madrid són potencialment aplicables al coneixement de l'ofici de Pjanic. O de Busquets. Cal aprofitar-los.

Bentornat, Clément. La visita del Barça a Zorrilla va deparar el primer gol de la temporada de Clément Lenglet, el central obligat a liderar la defensa blaugrana des de la lesió de Gerard Piqué. El francès portava setmanes sortint a les fotos dels gols rebuts i Koeman, conseqüent, el va fer suplent dos dies seguits contra la Reial Societat i el València. A Pucela va tornar a l'onze i es va refer amb un bon gol de cap i un detall que parla molt bé d'ell: una dedicatòria per al seu col·lega Moussa Wagué, blaugrana cedit al PAOK de Salònica que es va trencar el genoll fa uns dies.

Dignificar el '9'. Segurament l'Espanyol, que juga a Segona Divisió, té millor ariet que el Barça, teòric candidat a guanyar-ho tot. Raúl de Tomás supera Martin Braithwaite en la majoria d'aspectes del joc. D'acord. Això no treu, però, que l'atacant danès no s'hagi guanyat els minuts que Koeman li està concedint. Treballa, pressiona, ocupa bé els espais i no fa soroll. Du cinc partits seguits complets a la Lliga. I a sobre ja porta cinc gols en compromisos oficials, més dels que sumen els madridistes Mariano, Jovic i Rodrygo, davanters igual que ell. Està dignificant la samarreta que Luis Suárez va abandonar a contracor.