Pedrosa, una llegenda sense ser campió

Pocs esportistes acumulen tanta admiració i respecte en el seu gremi com Dani Pedrosa en el món del motociclisme. El pilot de Castellar del Vallès posarà avui punt i final a divuit anys en el món de la velocitat amb la disputa del Gran Premi del País Valencià, a Xest, l’últim d’aquesta temporada. Una última carrera per gaudir, per deixar enrere les maleïdes lesions, i en la qual es va imposar el curs passat.

Amb el Mundial decidit, el pilot català concentrarà tots els focus d’interès en el seu adeu. Un comiat que li arriba amb 33 anys i després de 13 temporades competint en la categoria reina. “Ja no visc les carreres amb la intensitat que ho feia”, va explicar fa uns mesos en una roda de premsa, quan ja sabia que Honda no li renovaria el contracte. Visiblement emocionat, però també alleugerit, va anunciar la seva retirada acompanyat dels seus pares i el seu germà.

“Estava una mica nerviós, sort que els he tingut a ells aquí”, va confessar llavors, al juliol, mesos abans de ser anomenat llegenda de MotoGP. Aquesta setmana, en la vigília dels entrenaments lliures a Xest, Pedrosa va rebre aquest distintiu, que li reconeix una vida dedicada al motociclisme. Malgrat apartar-se de la primera línia de la competició, continuarà ensumant l’olor a benzina com a provador de KTM durant les dues pròximes temporades.

Pedrosa és una llegenda tot i no haver sigut campió de la categoria reina. No tenir el títol no desmereix la seva trajectòria, que viu sense retrets: “No canviaria res perquè ha sigut el meu aprenentatge. Per mi, no hi havia cap altra manera de fer les coses”. Les lesions l’han castigat i han sigut una gran barrera per guanyar una corona que semblava que algun dia seria seva quan va arribar el 2006 a MotoGP, després d’haver-se proclamat campió de 125cc (2003) i 250cc (2004 i 2005). A Xest no s’acomiada un campió de MotoGP, però sí una llegenda.

Primera ‘pole’ per a Maverick Viñales

En el seu últim GP, Pedrosa sortirà des de la novena posició, mentre que Maverick Viñales ho farà des del primer lloc seguit d’Àlex Rins i Andrea Dovizioso. Marc Márquez, malgrat caure en els entrenaments, va protagonitzar una de les seves gestes i sortirà cinquè.