Dani Pedrosa ja prepara la seva nova vida com a pilot provador de KTM

El català Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) encara els seus últims Grans Premis a MotoGP. Pedrosa ha explicat aquest dissabte el seu fitxatge com a pilot provador del fabricant austríac KTM: "És un projecte molt jove, estan en una etapa nova i després de tants anys fa il·lusió un canvi i provar coses noves".

"Ells necessiten aquesta experiència i espero poder ajudar-los per millorar la moto el més ràpid possible, ja que tenen expectatives altes", ha ressaltat Pedrosa, que descarta disputar algun gran premi com a pilot convidat. Dani Pedrosa continuarà vinculat així al Mundial perquè, segons ha dit, li encanten les motos, és la seva passió "des de nen" i li agrada anar en moto: "Serà una manera diferent d'enfocar-ho, però amb ganes de provar per veure si puc aportar el que necessiten".

"Espero gaudir, estar feliç i que pugui aportar-los experiència en la bona direcció en un projecte molt jove. Venen del motocròs i tenen molta experiència en les categories petites, però els falta l'experiència a MotoGP", ha explicat Pedrosa.

"Les motos són la meva passió. Esclar que les lesions les he patit, però m'agrada anar en moto. Ho faig bé i això de les lesions sempre hi és i sempre hi serà, però viure sense gaudir no és una cosa que el teu cor pugui acceptar, i per a mi és bo poder anar en moto", s'ha sincerat Pedrosa, que ha dit que d'aquesta manera "no tens la pressió d'estar competint".

A Pedrosa li agradaria acomiadar-se de la competició amb alguna victòria, però ha reconegut que "serà més difícil guanyar que altres anys, però l'esperança no es perd. Encara que mai m'he sentit gaire còmode amb la moto, però l'actitud és sempre la mateixa, encara que el dia sigui difícil com avui. Fins a l'últim dia estaré mirant les dades i buscant aquella dècima per millorar", ha argumentat.