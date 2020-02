Pensar en el pròxim mercat de fitxatges fa por

Després de gestionar tan malament el relleu del tècnic, la cosa més normal era esperar un mercat de fitxatges de gener que permetés al Barça sortir reforçat tant a escala esportiva com d’imatge. Però el Barça s’ha superat a si mateix tancant el mercat de fitxatges amb més mala premsa que abans. I això malgrat que no ha fitxat cap jugador per alegrar Quique Setién. Ha fet una operació sorprenent amb Matheus, un brasiler que difícilment arribarà al primer equip, i ha pagat 31 milions per un portuguès, Trincão, amb molt de futur. Ara espero que el temps demostri que té més futur que Carles Pérez i Abel Ruiz.

Quan el responsable esportiu era Pep Segura, va admetre en una xerrada amb periodistes que, de cada tres fitxatges, un es decidia per fer diners sense pensar si tindria opcions de ser titular al Barça. Ara no se sap si aquesta línia es manté o s’ha abandonat. La sensació de desorientació és tan gran que el mercat de fitxatges ha fet més grossa la ferida entre sectors de la direcció esportiva i la directiva. Ara mateix el Barça és una màquina de guanyar diners, però els gasta més de pressa per culpa de la falta de rumb de l’àrea esportiva, entestada en gastar en operacions que no encaixen dins una planificació a llarg termini.

L’arribada de Setién havia de servir per potenciar La Masia, però unes setmanes després han marxat jugadors de la casa mentre la direcció esportiva feia malabarismes per tancar alguna operació amb cara i ulls. No ho ha aconseguit. El mateix mercat de fitxatges en què el Borussia Dortmund ha pagat 20 milions pel jove Haaland, el golejador de moda a Europa, el Barça n’ha deixat 31 per Trincão. I les converses amb el valencianista Rodrigo, gairebé tan públiques com les de fa mesos amb Xavi, han acabat consolidant la sensació que la direcció esportiva blaugrana, una àrea que semblava calmar-se amb l’arribada de Ramon Planes i Éric Abidal, podria acabar patint una nova revolució doncs no ha quedat clar qui mana. Cada any i mig, més o menys, Bartomeu ha fet fora o ha apartat responsables esportius. No seria cap sorpresa.

El pitjor és imaginar què passaria si no es guanya la Champions. La pròxima temporada hi ha eleccions. I la directiva, esperant veure si realment confien en Emili Rousaud, necessitarà títols. Aquest estiu, doncs, el mercat blaugrana serà salvatge. Per fitxar caldrà vendre. I no queda clar si hi ha un pla definit o no. Per fitxar un entrenador o un davanter, segons sembla, no en tenien cap.