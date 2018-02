La Penya, en una situació desesperada per manca de diners

El consell d'administració del Joventut de Badalona es planteja dimitir aquesta tarda en un moviment que podria comportar l'inici de la liquidació del club badaloní. En informació avançada per 'Palco23', s'afirma que la Penya denuncia que l'Ajuntament no està complint els acords que havien de garantir el futur d'una de les entitats més històriques de l'esport català. Segons fonts del club, a la Penya li cal rebre un milió d'euros, i, si cal, es proposarà als seus accionistes sol·licitar la liquidació davant la falta de liquiditat per complir pagaments. La Penya confia a trobar una solució abans, ja que en cas de dimissió encara caldria convocar junta d'accionistes en un procés que s'allargaria, però s'admet que l'última mensualitat no s'ha cobrat i costarà organitzar el viatge a Sevilla d'aquest cap de setmana si no arriben diners. La situació, segons fonts del club, és "desesperada", ja que "falten diners".

La noticia arriba just en el pitjor moment esportiu, amb l'equip cuer quan mai ha baixat a segona i just quan semblava que els últims mesos s'havia arribat a un acord per garantir el futur d'una entitat que va acabar en concurs de creditors després del fracàs de les operacions al mercat immobiliari d'ara fa dues dècades.

Ara fa un any, el llavors president, Jordi Villacampa, ja alertava de la possibilitat real que el club verd-i-negre acabés en liquidació si no es trobava una solució al deute de 10,6 milions que tenia el Joventut. A finals del 2017, però, va arribar l'acord amb el consistori, que li havia de permetre ingressar 3,2 milions fins al 2021 en concepte de patrocini. L’alcaldessa, Dolors Sabater, va qualificar l’acord com una "gran aliança" que canviava la manera de relacionar "la ciutat amb el club". La Penya devia més d'1,5 milions al consistori derivats de l’impagament de l’impost sobre els béns immobles del Palau Olímpic, una quantitat que no es podia condonar i que s'havia d'anar tornant amb aquest acord. Però ara des del club s'afirma que l'Ajuntament no està complint amb la seva paraula. El nou president, Juanan Morales, es troba contra les cordes.

Els últims anys l'entitat badalonina ha hagut de batallar amb Hisenda, Bankia, Mercadona, el mateix consistori i molts altres actors. La primera pedra per reconstruir el projecte va arribar el febrer del 2017, quan es va fer oficial la venda dels terrenys del Pomar a Mercadona, uns ingressos de prop 3 milions que van suposar una primera ràfega d’aire fresc per a les malmeses finances. Part d’aquests diners van anar destinats a pagar els gairebé 4 milions que el club devia a Hisenda, i que havien provocat la tardor del 2015 l’embargament dels comptes. S’obria un nou escenari que es va consolidar amb l’acord amb l’Agència Tributària per refinançar el deute de 3,2 milions que mantenia la Penya. El nou conveni permetia als badalonins pagar el deute en 8 anys, a raó de 400.000 euros anuals, i, a més, s’aixecava l’embargament.

La tercera pota per garantir la viabilitat del club era vendre els terrenys del Club Esportiu Mas Ram, propietat de l’entitat, a l’Ajuntament. Jordi Villacampa va deixar la presidència amb la seguretat que la venda es faria. Aquell mes de març Sabater anunciava que duria la compra de Mas Ram al següent ple municipal. Però els estudis tècnics del consistori van acabar aparcant l’operació.

L'Ajuntament està estudiant la qüestió, i no ha complert amb els acords ja que està analitzant cada partida econòmica, fet que ha anat endarrerint el procés.