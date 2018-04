La Penya busca guanyar fora de casa per primer cop en un any

El Divina Seguros Joventut intentarà aquest dissabte (20.30 hores), al Pavelló Príncep Felip contra el Tecnyconta Saragossa, acabar amb una ratxa d'un any i onze dies sense guanyar un partit com a visitant i sumar un triomf que l'acosti a la salvació.

Després de trencar contra l'Herbalife una sèrie de tretze derrotes consecutives, els de Carles Duran volen sumar el seu primer triomf de la temporada lluny de Badalona i el segon consecutiu per acostar-se una mica més als seus rivals en la lluita per eludir el descens a la Leb Or. Dues victòries separen la Penya de Real Betis, San Pablo Burgos i RetaBet Bilbao, i tres del seu rival d'aquest dissabte, per la qual cosa la victòria davant un rival directe és imprescindible quan quedin encara vuit jornades per disputar-se.

La Penya s'enfrontarà a un rival que també necessita el triomf per posar distància amb el grup d'equips que lluiten per evitar caure en les últimes dues posicions de la classificació i que en les últimes jornades no ha fallat en la seva pista contra rivals directes. Arriba al partit l'equip de Badalona amb la força mental que suposa guanyar en la pròrroga (92-91) a un dels equips que estarà en els 'play-off' pel títol, i haver competit bé en la seva última sortida a Tenerife (77-75).

Els aragonesos van ser l'últim equip al qual va guanyar la Penya (94-83) abans d'encadenar la mala ratxa que compromès seriosament la seva continuïtat en la màxima categoria. Ho va fer quan encara no estaven a l'equip Nico Laprovittola ni Demitrius Conger, claus en la victòria de diumenge passat davant l'Herbalife Gran Canària, gràcies a l'encert anotador de Patrick Richard, l'absent Maalik Wayns i Sergi Vidal.