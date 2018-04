La Penya aixeca el cap i guanya per primer cop després de 13 derrotes (92-91)

La Penya ha trencat la seva mala ratxa de 13 derrotes consecutives, derrotant el Gran Canaria (92-91) en un partit on ja s'ha quedat a un pas del triomf en el temps reglamentari, quan el dominicà Baez, exjugador local, ha forçat la pròrroga amb un triple. Quan tot semblava perdut però, Laprovittola, amb 4 punts, ha donat el triomf als locals.

Contra les cordes després de perdre 13 partits de forma consecutiva, l'equip de Carles Duran ha sortit endollat controlant el marcador ja des de l'inici del matx. Laprovittola, malgrat una tècnica en contra al segon quart, liderava l'equip badaloní amb 10 punts i 4 assistències al descans. Jordan, amb 3 rebots i 7 punts, aguantava la lluita sota la cistella lluitant amb Brussino i Baez.

Agressiu en defensa i amb Conger aportant punts, l'equip local ha acabat signant un dels millors primers quarts de la temporada (27-17), patint una reacció visitant al segon (14-20) amb el català Rabaseda com a figura destacada.

Al tercer quart el partit ha seguit igualant, tot i que mica en mica, al quart, els canaris s'han anat acostant fins situar-se a dos punts, en part gràcies a l'encert de dos antics jugadors de la penya, Oliver i Baez. Richard però, amb 5 punts, ha evitat ensurts, mantenint la Penya per davant. Al darrer quart, Conger ha liderat la Penya quan més patia amb 4 punts consecutius. Seeley però, s'ha posat a manar amb els canaris amb sis punts que han acostat de nou al Gran Canaria fins a situar-se un punt per davant a manca de dos minuts (71-72). Ventura ha respost ràpidament i Conger, amb un triple, semblava decidir el partit, però Seeley ha trigat 5 segons en anotar un altre triple (76-75) a manca de 50 segons pel final. Jordan no ha fallat dos tirs lliures, Seeley tampoc (78-77) i Richard, amb dos punts, ha acostat la Penya al triomf a manca de 7 segons (80-77) però el dominicà Baez, amb un triplet, ha silenciat l'Olímpic portant el partit a la pròrroga (80-80).

A la pròrroga, la Penya ha patint l'encert de Seeley, autor d'un triple a manca de 50 segons que ha fet molt de mal. Però la bona defensa i 4 tirs lliures de Laprovittola han acabat donant el triomf a un equip que segueix a 2 triomfs de la zona de salvació, després del triomf del Burgos contra l'Obradoiro i la derrota del Bilbao amb el Tenerife.