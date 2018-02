La Penya no pot fallar contra l'Estudiantes

El Divina Seguros Joventut buscarà aquest diumenge (12.30 hores) davant el Movistar Estudiantes treure's l'espina que li va quedar clavada fa un mes quan va caure en la pròrroga a la pista madrilenya, després de deixar escapar un avantatge de 18 punts que tenia en el segon quart.

A 16 jornades per al final de la Lliga regular, els verd-i-negres necessiten reaccionar de forma immediata per intentar sortir com més aviat millor de la zona de descens que ocupa al costat del Real Betis, tots dos amb sol quatre victòries.

El partit significarà el debut de Nicolas Laprovittola a Badalona, després del primer partit amb la samarreta verd-i-negra diumenge passat al Palau Blaugrana davant el Barcelona (91-79), en el que va anotar 20 punts en 26 minuts sobre la pista. La presència de l'argentí a la pista li va donar frescor a l'equip de Diego Ocampo, que va optar per donar el comandament de l'equip al nou fitxatge verd-i-negre d'inici. La Penya continua buscant un pivot al mercat per apuntalar una plantilla que va coix dins de la pintura.

Davant els estudiantils, el tècnic verd-i-negre podrà tornar a comptar amb Simon Birgander, absent al Palau, mentre que l'aler Sergi Vidal és dubte per una tendinitis en un adductor. El conjunt de Salva Maldonado arriba a Badalona després de perdre en l'última jornada davant el Baskonia (87-89) en un partit igualat fins a l'últim quart, quan els estudiantils van dilapidar un avantatge de fins a 17 punts.

Tretzens amb tres victòries més que la Penya, l'equip madrileny vindrà amb el ganivet entre les dents amb l'objectiu de sumar un triomf que l'allunyi definitivament de la zona de perill de la classificació.

Per sumar la cinquena victòria, els de Badalona hauran d'elevar el seu nivell d'il·lusió i convèncer-se que fins al final de la lliga cada partit en la seva pista és una final i que no poden deixar escapar més triomfs contra rivals directe.

La defensa sobre l'aler estudiantil Sylven Landesberg serà una de les claus del partit. el nord-americà va anotar 33 punts en el partit jugat fa un mes a Madrid i va ser decisiu per a la remuntada estudiantil al costat de Dario Brizuela i Omar Cook.

El de demà serà el duel número 135 entre el Joventut i l'Estudiantes en la història de la lliga nacional. A Badalona s'han enfrontat 67 vegades, amb 52 victòries per als verd-i-negres i 15 per als estudiantils, que han perdut en els seus tres últimes visites