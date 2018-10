La Penya busca el primer triomf a l'Olímpic malgrat les baixes en el joc exterior

El Divina Seguros Joventut buscarà aquest diumenge (12.30 h) el primer triomf a l'Olímpic de Badalona davant el cuer de la Lliga Endesa, el Delteco GBC.

Carles Duran no podrà comptar amb l'escorta Dakota Mathias, que estarà de cinc a sis setmanes de baixa per un esquinç al turmell esquerre, i Xabi López-Arostegui és dubte a causa d'una contusió al genoll dret, segons ha informat el club català. El tècnic verd-i-negre confia en José Ignacio Nogués i els jugadors de l'equip vinculat Joel Parra i Pep Busquets perquè prenguin el relleu dels lesionats. D'altra banda, el club no es planteja cap recanvi per a Dakota Mathias.

Els catalans arriben al partit amb una victòria i dues derrotes després de caure en l'última jornada a la pista del Reial Madrid, on van tutejar el campió durant tres quarts per acabar cedint per més de 20 punts (92-69).

Aquells 30 primers minuts contra els madridistes i la consistència dels 10 últims minuts han de ser el camí a seguir per la Penya per sumar un triomf que l'acosti a les vuit primeres posicions i fins i tot ficar-s'hi si dimecres que ve també guanya a la pista del Cafés Candelas de Lugo.

Els guipuscoans arriben a Badalona sense conèixer encara el triomf després de quatre jornades. En l'última jornada van caure a Sant Sebastià davant l'Iberostar Tenerife (73-79). El Joventut ha transmès fins al moment molt bones sensacions en els tres partits que ha jugat i, davant els bascos, intentaran fer un partit rodó per brindar als seus aficionats el primer triomf de la temporada.

Luke Harangody debutarà davant la seva nova afició i intentarà sumar els seus primers punts com a verd-i-negre després de no anotar contra el Reial Madrid. El nord-americà haurà de vigilar l'ucraïnès Bobrov Viatxeslav, el millor dels guipuscoans en l'última jornada.

La Penya domina els enfrontaments contra el Delteco GBC jugats a Badalona amb nou victòries en deu partits. L'única victòria guipuscoana va ser en la temporada 2011/12, quan l'equip que llavors dirigia Sito Alonso va atropellar els de Badalona per 70-93.