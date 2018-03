La Penya rep el Gran Canaria amb l'obligació de guanyar

El Joventut a l’Olímpic per disputar un duel vital davant l’Herbalife Gran Canaria (12.30h). Després de perdre els dos darrers partits de forma ajustada, el Divina Seguros s’encomana a l’afició per emportar-se la cinquena victòria de la temporada i trencar la ratxa de 13 derrotes. Fa 15 dies, una falta polèmica en la darrera jugada va significar la derrota amb l'Obradoiro, i la darrera setmana la Penya va caure per un punt a la pista del Tenerife.

Amb la possibilitat de seguir veient el jove de 17 anys Zagars amb minuts, Carles Duran, tècnic badaloní admet, que “encarem el partit amb il·lusió de tornar a jugar a casa, amb la necessitat de fer un bon partit i sobretot intentar potenciar les nostres virtuts. L’Herbalife Gran Canaria és un equip que fa anys que està fent molt bé les coses i que està jugant per estar entre els quatre primers de la Lliga ACB. Mirarem si som capaços de limitar les seves possibilitats i no cometre errors perquè quan jugues contra un equip gran això et penalitza”.

Carles Duran valora positivament la millora defensiva dels últims partits: “Estem sent sòlids i defensant bé, i hem de seguir en aquesta línia. Aquestes virtuts que estem tenint en defensa les hem de potenciar cap a la línia ofensiva i anotar amb més facilitat.”