La Penya es conjura per recuperar la millor imatge contra l'Unicaja

El Divina Seguros Joventut intentarà aquest dissabte (18.00 hores) recuperar la bona dinàmica de l'inici de la temporada davant un Unicaja molt consistent, com demostra la seva quarta posició amb els mateixos triomfs que el Reial Madrid i el Kirolbet Baskonia.

Els verd-i-negres volen mostrar davant el seu públic una imatge completament diferent de l'oferta fa quinze dies a Saragossa, on va ser humiliat pel Tecnyconta (112-66), i sumar un triomf que el podria tornar a situar entre els vuit millors equip de l'ACB.

Els jugadors de Carles Duran sumen dos partits consecutius decebedors, en què han perdut la frescor de les primeres set jornades. Aleshores van encadenar cinc triomfs i van competir de tu a tu contra el Reial Madrid i el Barça Lassa. Els de Badalona necessitaran millorar com a equip i recuperar la millor versió de Marko Todorovic, el seu referent en el joc interior, que aquest dissabte tindrà un paper difícil davant de pivots molt físics com Kyle Wiltjer, Giorgi Shermadini i Mathias Lessort.

Igualar el joc interior dels malaguenys es fa imprescindible, com també aturar el seu millor jugador, Jaime Fernández, i el base Brian Roberts, que passa pel seu millor moment des que va arribar a Màlaga. Carles Duran té el dubte per al partit del nord-americà Dakota Mathias, que encara arrossega molèsties al turmell esquerre, que es va lesionar fa gairebé dos mesos. El tècnic verd-i-negre comptarà per al partit amb el jove Joel Parra.

Caldrà veure com la parada de les finestres FIBA afecta l'equip de Badalona, que no ha pogut disposar de cinc dels seus jugadors fins ja començada aquesta setmana, just en el seu pitjor moment del curs.

Els malaguenys intentaran tornar a guanyar al Palau Olímpic, on no ho aconsegueixen des de fa dues temporades. Mai se li ha donat gaire bé la pista catalana a la Lliga ACB perquè, dels 35 partits jugats, la Penya n'ha guanyat 26 i només n'ha perdut 9.