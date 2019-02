El MoraBanc Andorra posarà a prova el bon moment de la Penya

Després de certificar la seva participació a la Copa del Rei, que començarà el dijous 14 de febrer a Madrid i que l'enfrontarà a vuitens de final al Kirolbet Baskonia, la Penya visitarà la pista del MoraBanc Andorra (20.25 h, Movistar Deportes) des de la 7a posició. Els verd-i-negres encararan aquest nou partit de la fase regular amb l'objectiu de continuar a la zona noble de la classificació després d'un primer tram de lliga molt positiu.

Del ressorgiment dels verd-i-negres en té bona part de culpa l'argentí Nicolás Laprovittola, que amb el seu desequilibri i lideratge s'està carregant l'equip a l'esquena. L'últim partit, sense anar més lluny, va aconseguir anotar 40 punts en 28 minuts de joc contra un equip d'Eurolliga com l'Herbalife Gran Canària, l'anotació més alta de la temporada i la quarta millor de tota la història del club, només superada pels 47 de Randy White (1995), els 44 de Jordi Villacampa (1986) i els 43 de Joe Meriweather (1987).

La Penya arriba amb la baixa de Shawn Dawson, que es va lesionar al genoll dret en l’últim partit que el Divina Seguros Joventut va disputar al Palau Olímpic davant l’Herbalife Gran Canària. El jugador pateix un esquinç de grau II-III al genoll dret i els serveis mèdics del club han determinat que Dawson haurà d’estar 10 dies sota un tractament conservador i de fisioteràpia.

Els andorrans, per la seva banda, arriben al matx amb dues victòries menys que els catalans i després d'una victòria europea que els manté invictes a casa i amb opcions d'aconseguir el liderat del seu grup. A la Lliga Endesa, encadenen tres victòries consecutives després de guanyar un UCAM Múrcia en plena crisi de resultats (set derrotes seguides). Els andorrans aprofitaran el partit per llançar un missatge contra el càncer, aprofitant que dilluns és el dia mundial contra aquesta malaltia. Entre el tercer i l'últim quart, els espectadors hauran d'encendre les llanternes dels seus telèfons per enviar "una onada de llum contra el càncer", dinamitzada pel Brut, la mascota del conjunt andorrà, i per l''speaker' del club. Serà una acció conjunta amb l'Assandca, l'Associació Andorrana contra el Càncer: “L’any passat vam fer una muralla gegant molt emotiva contra el càncer i aquest any hem pensat amb Assandca, que està fent una feina fantàstica, que podíem fer aquesta onada perquè el nostre públic segur que s’animarà i podem enviar una imatge ben bonica al món”.