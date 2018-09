Una Penya optimista debuta a Lugo amb l'alta de Marko Todorivc

El Divina Seguros Joventut inicia aquest diumenge a Lugo (17 hores) una nova època, després del canvi de propietat que ha garantit el futur de la històrica entitat badalonina. La Penya juga contra el Cafés Candelas Breogán, partit en que l'equip verd-i-negre podrà fer jugar el pivot montenegrí Marko Todorovic. Sergi Vidal, exjugador de la Penya fins fa poc, serà un dels noms del partit, ja que ara juga amb l'equip de Lugo.

L'alta de Todorovic es va produir el mateix dia que l'entitat verd-i-negra va anunciar la rescissió del contracte de nord-americà Quincy Miller, ja que no s'ha recuperat de la lesió que arrossegava. Todorovic va signar el seu contracte amb la Penya divendres passat, després que el Joventut i el Barcelona arribessin a un acord pel pagament dels drets del jugador a la Lliga ACB. El jugador està plenament integrat al grup perquè va fer amb ell tota la pretemporada, incloent-hi bona part dels amistosos.

La presència del pivot montenegrí serà fonamental per a un equip que arriba amb problemes en el seu joc interior, ja que el pivot suec Simon Birgander és "dubte" per un edema ossi al peu dret. Sí que podrà jugar en canvi Shawn Dawson, recuperat d'un cop al maluc. Davant els problemes de lesions en el seu joc interior, Carles Duran s'ha dut a Lugo als pivots Terrence Bieshaar i Joel Parra, jugadors de l'equip vinculat de la Lliga Leb Or, Prat-Joventut.

L'atzar del calendari ha suposat que Sergi Vidal s'enfronti en el seu primer partit oficial amb el Cafés Candelas Breogán, que fins fa dues setmanes era el seu equip. El veterà jugador va rescindir el seu contracte quan va veure a la pretemporada que, tal com li havia comunicat Carles Duran, no anava disposaria de gaires minuts.

L'aposta de present i de futur de la Penya és Xabi López Arostegui, que, juntament amb Shawn Dawson i Dakota Mathias, formarà l'amenaça exterior dels verd-i-negres. La Penya afronta amb optimisme el primer partit de Lliga davant d'un dels que acaben d'ascendir, motivat per enfrontar-se a un dels històrics de la competició. La Penya arriba amb confiança després de guanyar l'últim partit de pretemporada a la pista del València Basket (76-78).

Aquest triomf a la pista valenciana, fonamentat en una exhibició des de la línia de tres punts (15 de 29) li anirà bé a un equip que fins a l'arribada de Carles Duran a mitjans de la temporada passada tot just sumava victòries lluny de Badalona.

Haurà d'acostumar-se a fer-ho ràpidament davant unes sis primeres jornades amb quatre sortides i dos partits a Badalona per començar bé una temporada en què espera no tenir els problemes de l'anterior en termes classificatoris.

El Divina Seguros Joventut tornarà a Lugo tretze temporades després de la seva última visita, el 14 de gener del 2006, quan va vèncer el llavors Leche Río Breogán en un partit ajustat (74-76). Sempre se li va donar bé a la Penya la capital gallega, ja que en 22 visites es va emportar el triomf en 17 ocasions