La Penya s’estavella a Gran Canària (96-85)

Quan un equip té un 52% d’encert en el llançament exterior té molts números de guanyar el partit. Va ser el cas de l’Herbalife Gran Canària, botxí de la Penya ahir a la Lliga Endesa. El conjunt de Porfi Fisac, liderat per Stevic i Slaughter, autors de 15 i 14 punts respectivament, va superar l’equip de Carles Duran, que no en va tenir prou amb les bones actuacions de López-Aróstegui i Brondziansky, màxims anotadors verd-i-negres, amb 14 punts cadascun.

La igualtat va predominar en una primera part dinàmica i entretinguda que va acabar amb un pírric avantatge per al Joventut (44-45), malgrat que el Gran Canària va arribar a posar-se vuit punts per sobre gràcies a dos triples d’Earl Clark, nova adquisició de l’equip de Fisac. López-Aróstegui i Ferran Bassas van sostenir els catalans sobretot al segon quart, que va finalitzar amb un parcial de 16-23.

El domini de la Penya es va estirar fins ben entrat el tercer quart, quan els de Duran van aprofitar una tècnica d’Albicy i dues bones jugades de Brondziansky i Tomic per situar-se cinc punts per sobre de l’oponent. La reacció local va arribar, com no podia ser d’altra manera, des del tir exterior. Shurna, exverd-i-negre, i Okoye van tornar a posar el Granca en mínim avantatge a falta de dos minuts per a la finalització del tercer quart. La igualtat es va mantenir fins als últims cinc minuts, en què la Penya va pagar una ratxa de desencert amb un parcial de 14-4 definitiu contra un equip que ha guanyat cinc dels últims sis compromisos.

Amb aquest resultat, el Joventut es queda a la zona baixa de play-off amb deu victòries i vuit derrotes. Dimecres visita l’Unicaja a l’Eurocup.