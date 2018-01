La Penya oficialitza la incorporació de Laprovittola

El Divina Seguros Joventut ha fet oficial la incorporació de Nicolás Laprovittola, un base argentí que arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg i que s'ha compromès amb el club verd-i-negre fins a final de temporada.

Laprovittola (31/01/1990, Morón, Argentina) és és un base d’1,90 m que coneix bé la Lliga Endesa, on hi ha disputat 42 partits entre la lliga regular i els 'play-off'. Per al jugador serà la seva tercera experiència a l’ACB després de passar pel Movistar Estudiantes la temporada 2015/16 i el Baskonia la temporada passada.

L’internacional argentí és un jugador que destaca pel seu gran llançament exterior i la seva capacitat per comandar l’equip a pista. Les seves mitjanes en les seves dues etapes a la Lliga Endesa han estat de 9,8 punts per partit, 3,7 assistències, 2,1 rebots i un 39% d’encert en triples, per un total de 9,4 de valoració.

Aquesta temporada, al Zenit de San Petesburg, el nou base verd-i-negre ha destacat sobretot en els set partits del conjunt rus a l’Eurocup. Laprovittola ha aconseguit 9 punts, 3,57 assistència, 2,14 rebots i un 38,9% en triples en només 17,2 minuts a pista.

Pendent d'un nou reforç

Incorporat Laprovittola, la Penya segueix movent el mercat per fer nous reforços. Una de les prioritats és un jugador interior que pugui obrir el camp i tingui llançament exterior. Aquesta incorporació d’un 4 mouria Tomasz Gielo a la posició de 3. El preferit és Damjan Rudez, que acaba contracte en vuit dies a València i no serà renovat. “El club i jo estem d’acord a reforçar l’equip perquè necessitem una injecció externa”, segons va reconèixer el tècnic Diego Ocampo.