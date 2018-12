El Cub d'Aigua de Pequín serà un glaçó per als Jocs del 2022

L'emblemàtic centre esportiu conegut com el Cub d'Aigua, que va ser seu de les competicions de natació i salt de trampolí durant els Jocs Olímpics de Pequín 2008, es "congelarà" i es transformarà en un cub de gel per als Jocs d'hivern que la capital xinesa acollirà el 2022.

L'agència estatal de notícies Xinhua ha informat avui que l'anomenat oficialment Centre Aquàtic Nacional de Pequín s'està sotmetent a "una completa remodelació" per acollir les competicions de curling en 2022, tot i que mantindrà la seva piscina olímpica.

Les obres serviran per instal·lar una gran superfície mòbil de gel per disputar les competicions de cúrling, esport que es va practicar per primera vegada en uns Jocs el 1924 -en aquella ocasió només hi va haver competició masculina. Així mateix, s'actualitzaran els sistemes tecnològics de la instal·lació i es millorarà el mecanisme de mesurament de la temperatura interior i de la humitat, de la mateixa manera que l'enllumenat.

Al sud del recinte s'hi col·locarà una altra pista de gel per a ús públic. Segons Xinhua, el Cub d'Aigua no és l'única seu olímpica del 2008 que serà reutilitzada el 2022. Amb els Jocs Olímpics del 2022, Pequín es convertirà en la primera ciutat del món en albergar uns Jocs d'estiu i uns d'hivern.