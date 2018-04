Pere Pons: “Lluitarem per ser a Europa fins al final”

Pere Pons no renuncia al somni de portar el Girona per primer cop a la seva història a una competició internacional. Malgrat la derrota de divendres a casa contra el Betis, el migcampista gironí va deixar ben clar que encara són vius. “L’objectiu és molt complicat, cert. I és veritat que portem una mala ratxa, però contra el Betis les sensacions van ser més bones i l’equip va ser més competitiu”, va dir en referència a l’anterior derrota, al camp de la Reial Societat. “Cal superar aquesta sensació de frustració i estar animats com sempre”, va afegir abans del duel de dijous a Vitòria contra l’Alabès i de rebre diumenge l’Espanyol a Montilivi en l’últim derbi català de la temporada.

El Girona ha sumat un dels últims 12 punts just abans de retrobar-se amb un Alabès a qui vol tornar el cop del partit d’anada, quan els bascos van guanyar per 2-3 un partit que perdien per 2-0 a 20 minuts del final del matx. “Classificar-se per a Europa era impensable per a tots al començament de temporada. Com que és un premi tan gran i tan difícil d’aconseguir, quan veus que estàs tan a prop t’animes i et tornes a posar les piles”, va dir després d’un entrenament en què el central Jonás Ramalho i el porter Gorka Iraizoz van ser les dues úniques absències a Riudarenes. Ramalho, titular a l’eix de la defensa gironina en els últims divuit partits de lliga, va treballar al gimnàs per precaució, i Iraizoz, el porter suplent de l’equip, va ser baixa per motius personals. La notícia positiva va ser que, després de diverses setmanes, Machín va poder tornar a comptar amb el defensa català Carles Planas i amb el davanter kenià Michael Olunga, que ja han rebut l’alta un cop superades les seves lesions al bíceps femoral de la cuixa dreta i al maluc respectivament.