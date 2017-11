El Perú supera Nova Zelanda i aconsegueix l'últim bitllet per al Mundial

L'última de les 32 seleccions que serà a Rússia aquest pròxim estiu és la del Perú. El combinat sud-americà va superar 2 a 0 Nova Zelanda en el partit de tornada de la repesca intercontinental, i anirà al Mundial gràcies als gols de Jefferson Farfán i Christian Ramos. L'última vegada que el Perú va disputar una Copa del Món va ser fa 35 anys, l'any 1982, a Espanya.

El combinat dirigit per l'argentí Ricardo Gareca necessitava el triomf després d'haver-se endut un 0 a 0 de l'anada a Nova Zelanda, i des del primer minut van portar la iniciativa sobre la gespa de l'Estadi Nacional de Lima i es van mostrar molt superiors al rival. Un contraatac conduït per Cueva va permetre a Farfán fer el primer gol, i no va ser fins a l'equador del segon temps que Ramos va sentenciar a la sortida d'un córner.

Serà el cinquè Mundial que juga el Perú després de fer-ho al de l'Uruguai (1930), el de Mèxic (1970), el de l'Argentina (1978) i el d'Espanya (1982).