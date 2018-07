Peter Sagan, el velocista que més mana al Tour: firma el triplet

Després de superar la coronació de l’Alpe d’Huez en què Geraint Thomas va fer història en guanyar l’etapa vestit amb el mallot groc, ahir el Tour va recuperar la calma a la carretera en la disputa de la seva tretzena etapa i el velocista del Bora-Hansgrohe, Peter Sagan, es va imposar en l’arribada a l’esprint a Valence. Amb tres victòries, l’eslovac es va convertir en el corredor amb més triomfs en la 105a edició de la volta francesa. En una etapa controlada pels equips favorits en tot moment, no hi va haver canvis a la general: el gal·lès d’Sky Thomas segueix sent el líder amb un avantatge d’1 minut i 39 segons respecte el seu cap de files, Chris Froome, i d’1 minut i 50 segons respecte el tercer classificat, l’holandès de Sunweb, Tom Doumolin.

Ahir, entre els 169,5 quilòmetres que separen el Bourg D’Oisans i la localitat de Valence, era una jornada propícia per a les escapades i els esprints. D’entrada, ho van provar Scully (Education Firts), De Gendt (Lotto Soudal), Schär (BMC) i Clayes (Cofidis). Amb el colombià de Quick Step Fernando Gaviria i l’holandès de Lotto Jumbo Dylan Groenewen fora de combat, va ser Peter Sagan qui va escombrar les ànsies de victòria de Schär i companyia. Tot i que, a priori, semblava que estava mal col·locat ahir en l’esprint final en l’arribada a Valence, l’eslovac va ser el més ràpid i s’aferra al mallot verd protgeit pel seu equip. Envà va quedar l’intent final dels equips Groupama i UAD Emirates d’estrenar a Arnaud Démare i Alexander Kristoff, respectivament.

Malgrat donar un cop de puny gairebé definitiu per acabar el Tour amb el mallot verd de guanyador amb més punts, Sagan es va mostrar prudent poc després de creuar la meta: “Sembla que ja em puguin anar donant el mallot verd, alguns ho veuen d’aquesta manera, però per aconseguir-ho s’ha d’arribar a París”. L’eslovac que, amb la d’ahir, acumula un total d’onze victòries al Tour, va explicar la dificultat del seu triomf: “Pensava que havia reaccionat una mica tard, ja que estava endarrerit a 600 metres de la meta. Llavors, en el darrer revolt, vaig intentar posar-me al davant i em vaig quedar al costat de Kristoff. Estic molt content d’haver-lo guanyat”.

Chris Froome demana “protecció”

El de Sagan va ser el nom més destacat d’una jornada tranquil·la un cop ja s’han deixat endarrere els Alps i en què no hi va haver canvis al capdavant de la general. També va ser el moment de fer autocrítica per l’organització del Tour arran dels incidents que hi va haver l’ascens final a l’Alpe d’Huez el dijous, en què Froome va rebre insults, xiulets i, fins i tot, alguna empenta sense majors conseqüències per part d’alguns aficionats. “Durant la carrera, és responsabilitat de l’organització protegir els corredors. Ningú vol veure el que va passar a l’Alpe d’Huez”, va afirmar ahir el britànic. Per la seva part, el director del Tour, Christian Prudhomme, va fer una crida “a la calma” entre els aficionats, per uns fets que va qualificar de “dolorosos”.

Avui, la catorzena etapa durà el gran grup de Saint-Paul Trois-Chateaux a Mende, al llarg de 188 quilòmetres.